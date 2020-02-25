Кропивницький опинився у трійці міст із найдорожчою комуналкою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дослідження Liga.net.
Загалом за комунальні послуги у Кропивницькому умовна родина із трьох чоловік, у яких не встановлені загальний теплолічильник на будинок, лічильники на воду та газ за місяць заплатять 3379 грн. І це - без урахування тарифу на поставку гарячої води та тарифу на утримання будинку.
За цими показниками Кропивницький поступається лише Дніпру, мешканці якого щомісяця за блага цивілізації сплачують зі своїх кишень 3 466 грн. Третє місце посіли Суми - там за 30 днів користування комунальними послугами містяни сплачують 3350 грн.
Найдешевшим для життя виявився Ужгород. Без урахування тарифу на тепло і поставку гарячої води його мешканці сплачують щомісяця за комунальні послуги 854 грн.
Як стало відомо раніше, в Києві тарифи на опалення знизились на 18%, а на гарячу воду - на 16%. Це пов'язано з тим, що ціни на опалення і гарячу воду встановлюються відповідно до актуальної ціни на газ в розрахунковому періоді.
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