12:07  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
11:48  25 лютого
В уряді корупції немає – прем’єр Олексій Гончарук
11:01  25 лютого
Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 12:03 5

Кропивницький опинився у трійці міст із найдорожчою комуналкою

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 12:03 5
Читайте также на русском языке
Друге місце у рейтингу міст із найдорожчими цінами за комунальні послуги посів Кропивницький
Фото: flickr
Друге місце у рейтингу міст із найдорожчими цінами за комунальні послуги посів Кропивницький

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дослідження Liga.net.

Загалом за комунальні послуги у Кропивницькому умовна родина із трьох чоловік, у яких не встановлені загальний теплолічильник на будинок, лічильники на воду та газ за місяць заплатять 3379 грн. І це - без урахування тарифу на поставку гарячої води та тарифу на утримання будинку.

За цими показниками Кропивницький поступається лише Дніпру, мешканці якого щомісяця за блага цивілізації сплачують зі своїх кишень 3 466 грн. Третє місце посіли Суми - там за 30 днів користування комунальними послугами містяни сплачують 3350 грн.

Найдешевшим для життя виявився Ужгород. Без урахування тарифу на тепло і поставку гарячої води його мешканці сплачують щомісяця за комунальні послуги 854 грн.

Як стало відомо раніше, в Києві тарифи на опалення знизились на 18%, а на гарячу воду - на 16%. Це пов'язано з тим, що ціни на опалення і гарячу воду встановлюються відповідно до актуальної ціни на газ в розрахунковому періоді.


тарифи тарифы комунальні послуги Кропивницкий Кропивницький коммунальные услуги
Вінницька облрада вимагає від Зеленського скасувати абонплату за газ
24 лютого 2020, 16:35
Президент України призначив нового голову РДА на Кіровоградщині
24 лютого 2020, 13:41
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »