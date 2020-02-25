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25 лютого 2020, 11:02 3

В Сумській області депутата міськради підозрюють в одержанні хабара

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25 лютого 2020, 11:02 3
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Начальника відділу збуту Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Імпульс", що входить до складу ДК "Укроборонпром", викрито під час одержання хабара
Фото: Офіс генерального прокурора
Начальника відділу збуту Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Імпульс", що входить до складу ДК "Укроборонпром", викрито під час одержання хабара

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За версією слідства, посадовець, який є депутатом Шосткинської міської ради, підозрюється в одержанні 47 тисяч гривень хабара за торгівлю товарами Казенного підприємства без дозволів та документів.

Наразі депутата затримано, хабар вилучено, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.


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