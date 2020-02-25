В Сумській області депутата міськради підозрюють в одержанні хабара

Начальника відділу збуту Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Імпульс", що входить до складу ДК "Укроборонпром", викрито під час одержання хабара

Фото: Офіс генерального прокурора

Начальника відділу збуту Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Імпульс", що входить до складу ДК "Укроборонпром", викрито під час одержання хабара

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України. За версією слідства, посадовець, який є депутатом Шосткинської міської ради, підозрюється в одержанні 47 тисяч гривень хабара за торгівлю товарами Казенного підприємства без дозволів та документів. Наразі депутата затримано, хабар вилучено, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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