Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
Про повідомляє пресслужба КМДА, пише RegioNews.
У листопаді 2019 Густєлєв подавався на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. А наприкінці грудня стало відомо, що очільник "Київавтодора" претендує на посаду заступника голови КМДА.
Густєлєв у 2014 році обійняв посаду заступника гендиректора "Київавтодора", а з 2015 року очолив комунальну корпорацію. За його керівництва "Київавтодор" став фігурантом кількох журналістських антикорупційних розслідувань.
У червні 2019 року прокуратура відкрила кримінальне провадження проти службовців "Київавтодору" через відмивання коштів на 320 млн грн.
У жовтні 2019 року було відкрито ще одне кримінальне провадження – "Київавтодор" підозрюють у розкраданні коштів на капремонти мостів.
21 лютого Кабінет Міністрів України дозволив голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку призначити своїм заступником керівника комунальної корпорації "Київавтодор" Олександра Густелева.
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