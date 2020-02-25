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Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
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25 лютого 2020, 11:01 3

Олександра Густелева призначили заступником мера Києва

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25 лютого 2020, 11:01 3
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Олександра Густєлєва, який до цього часу очолював "Київавтодор", призначено заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка
Віталій Кличко і Олександр Густелев
Олександра Густєлєва, який до цього часу очолював "Київавтодор", призначено заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка

Про повідомляє пресслужба КМДА, пише RegioNews.

У листопаді 2019 Густєлєв подавався на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. А наприкінці грудня стало відомо, що очільник "Київавтодора" претендує на посаду заступника голови КМДА.

Густєлєв у 2014 році обійняв посаду заступника гендиректора "Київавтодора", а з 2015 року очолив комунальну корпорацію. За його керівництва "Київавтодор" став фігурантом кількох журналістських антикорупційних розслідувань.

У червні 2019 року прокуратура відкрила кримінальне провадження проти службовців "Київавтодору" через відмивання коштів на 320 млн грн.

У жовтні 2019 року було відкрито ще одне кримінальне провадження – "Київавтодор" підозрюють у розкраданні коштів на капремонти мостів.

21 лютого Кабінет Міністрів України дозволив голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку призначити своїм заступником керівника комунальної корпорації "Київавтодор" Олександра Густелева.


#Віталій Кличко #Олександр Густелев
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