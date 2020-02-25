У Житомирі поліцейський вимагав хабар у біткоїнах

Співробітники СБУ затримали працівника структурного підрозділу Департаменту кіберполіції Нацполіції України, підозрюваного у вимаганні хабара за закриття кримінального провадження за розповсюдження порнографії

Співробітники СБУ затримали працівника структурного підрозділу Департаменту кіберполіції Нацполіції України, підозрюваного у вимаганні хабара за закриття кримінального провадження за розповсюдження порнографії

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, кіберполіцейський вимагав від місцевого мешканця п’ять тисяч доларів за не притягнення його до передбаченої законодавством відповідальності за розповсюдження порнографічної продукції. Поліцейський обіцяв фігуранту справи забезпечити "потрібний" висновок комп`ютерно-технічної експертизи.

Щоб уникнути викриття, кіберполіцейський спочатку запропонував перерахувати кошти у біткоінах на електронний гаманець. Проте, через тривалість цієї процедури, він, зрештою, погодився отримати хабар у гривневому еквіваленті частинами на банківський рахунок свого знайомого.

Правоохоронці затримали офіцера поліції у центрі Житомира після зарахування на картку першого "траншу" – 24 тисяч грн.

Затриманому оголошено про підозру. Перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності інших посадовців відділу Нацполіції. Триває досудове слідство.