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25 лютого 2020, 10:22 4

Посадовців "Київміськсвітла" підозрюють у масштабних розтратах

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25 лютого 2020, 10:22 4
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Служба безпеки України підозрює п’ятьох посадових осіб комунального підприємства "Київміськсвітло" у зловживаннях в особливо великих розмірах під час закупівель ламп вуличного освітлення
Служба безпеки України підозрює п’ятьох посадових осіб комунального підприємства "Київміськсвітло" у зловживаннях в особливо великих розмірах під час закупівель ламп вуличного освітлення

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Служби безпеки України.

За даними слідства, у 2018 році керівництво кількох структурних підрозділів комунального підприємства забезпечило перемогу у тендері на придбання освітлювальних засобів наближеній до них комерційній структурі.

"Загальна сума контрактів становила кілька десятків мільйонів гривень, частину з якої було розтрачено", - сказано у повідомленні.

За попередньою версією слідства, під час підготовки кошторису чиновники свідомо завищили реальну ринкову вартість на лампи для вуличного освітлення. Через такі дії посадовців місцевому бюджету завдано збитки у особливо великих розмірах.

Наразі п’ятьом посадовцям "Київміськсвітла" оголошено про підозру за зловживання владою або службовим становищем.

Як відомо, наприкінці 2019 року дослідник архітектури Києва Семен Широчин на своїй сторінці у Facebook написав, що під час ремонту освітлення в Маріїнському парку оригінальні ліхтарні стовпи з чавунним литтям 1950-х років замінили на дешеві. За його даними, загальна вартість робіт з ремонту освітлення у парку становила понад 18 млн грн. Така заміна викликала обурення у киян.

3 січня 2020 року КП "Київміськсвітло" заявило про аварійний стан демонтованих оригінальних ліхтарів на вході до Маріїнського парку. 21 лютого влада Києва заявила, що вивчає можливість реставрації і повернення 4-х історичних ліхтарів у Маріїнському парку. Старі ліхтарі, за інформацією КМДА, зберігаються у КП "Київміськсвітло".

Загалом підприємство замінило у парку 187 світильників, в тому числі 4 старовинні ліхтарі.


#київ #Київміськсвітло
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