Журналісти показали статки на мільйони у очільника СБУ Миколаївщини - розслідування
Згідно з даними ЗМІ, кар'єра Герсака пов'язана із службою у правоохоронних органах - МВС, СБУ, розвідці, інформує RegioNews.
Родина мешкає у новобудові бізнес-класу у центрі Києва, де дружині головного СБУшника Миколаївщини Юлії належить дві квартири та два паркомісця.
За оцінками авторів розслідування, вартість такої нерухомості може складати близько $400 тисяч.
Під Києвом дружина Герсака придбала землю під дачу вартістю близько $200 тисяч.
Також родина Герсаків, за даними журналістів, володіє як мінімум чотирма авто, які записані, у тому числі на тещу чиновника.
За даними журналістів, влітку своя машина з'явиться у нині 16-річного сина Герсаків. Про це він вже повідомив у своєму Instagram.
Сама Юлія Герсак спілкуватися з журналістами відмовилася. Не став давати коментарі і очільник СБУ регіону.
Голова управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак, що займає цю посаду з вересня минулого року, має багатомільйонні статки. Про це йде мова в розслідуванні журналістів проекту Bihus.info. Як зазначають журналісти, уся кар'єра Герсака пов'язана із службою у правоохоронних органах - МВС, СБУ, розвідці. Нині його родина мешкає у новобудові бізнес-класу у центрі Києва, де дружині головного СБУшника Миколаївщини Юлії належить дві квартири та два паркомісця. За оцінками авторів розслідування, вартість такої нерухомості може складати близько $400 тисяч. Під Києвом дружина Герсака придбала землю під дачу вартістю близько $200 тисяч. Також родина Герсаків, за даними журналістів, володіє як мінімум чотирма авто, які записані, у тому числі на тещу чиновника. Читайте такожRFERL: У олігарха з Придністров’я знайшовся паспорт України й дорога нерухомість під Києвом "Мінімум 4 тачки, вартістю понад 270 000 доларів, дві квартири за 400 000 доларів, землю приблизно за 200 000 доларів. І це все на з/п звичайного держслужбовця, якому допомагають мама, теща та дружина. До речі, на картинці перлина колекції Тойота Тундра - тюнингована ініціалами СБУшника і малюнками російських гвинтокрилів (ніякого палєва, ага)", - зазначають автори розслідування. За даними журналістів, влітку своя машина з'явиться у нині 16-річного сина Герсаків. Про це він вже повідомив у своєму Instagram. Сама Юлія Герсак спілкуватися з журналістами відмовилася. Не став давати коментарі і сам очільник СБУ регіону.Голова управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак, що займає цю посаду з вересня минулого року, має багатомільйонні статки. Про це йде мова в розслідуванні журналістів проекту Bihus.info. Як зазначають журналісти, уся кар'єра Герсака пов'язана із службою у правоохоронних органах - МВС, СБУ, розвідці. Нині його родина мешкає у новобудові бізнес-класу у центрі Києва, де дружині головного СБУшника Миколаївщини Юлії належить дві квартири та два паркомісця. За оцінками авторів розслідування, вартість такої нерухомості може складати близько $400 тисяч. Під Києвом дружина Герсака придбала землю під дачу вартістю близько $200 тисяч. Також родина Герсаків, за даними журналістів, володіє як мінімум чотирма авто, які записані, у тому числі на тещу чиновника. Читайте такожRFERL: У олігарха з Придністров’я знайшовся паспорт України й дорога нерухомість під Києвом "Мінімум 4 тачки, вартістю понад 270 000 доларів, дві квартири за 400 000 доларів, землю приблизно за 200 000 доларів. І це все на з/п звичайного держслужбовця, якому допомагають мама, теща та дружина. До речі, на картинці перлина колекції Тойота Тундра - тюнингована ініціалами СБУшника і малюнками російських гвинтокрилів (ніякого палєва, ага)", - зазначають автори розслідування. За даними журналістів, влітку своя машина з'явиться у нині 16-річного сина Герсаків. Про це він вже повідомив у своєму Instagram. Сама Юлія Герсак спілкуватися з журналістами відмовилася. Не став давати коментарі і сам очільник СБУ регіону.Голова управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак, що займає цю посаду з вересня минулого року, має багатомільйонні статки. Про це йде мова в розслідуванні журналістів проекту Bihus.info. Як зазначають журналісти, уся кар'єра Герсака пов'язана із службою у правоохоронних органах - МВС, СБУ, розвідці. Нині його родина мешкає у новобудові бізнес-класу у центрі Києва, де дружині головного СБУшника Миколаївщини Юлії належить дві квартири та два паркомісця. За оцінками авторів розслідування, вартість такої нерухомості може складати близько $400 тисяч. Під Києвом дружина Герсака придбала землю під дачу вартістю близько $200 тисяч. Також родина Герсаків, за даними журналістів, володіє як мінімум чотирма авто, які записані, у тому числі на тещу чиновника. Читайте такожRFERL: У олігарха з Придністров’я знайшовся паспорт України й дорога нерухомість під Києвом "Мінімум 4 тачки, вартістю понад 270 000 доларів, дві квартири за 400 000 доларів, землю приблизно за 200 000 доларів. І це все на з/п звичайного держслужбовця, якому допомагають мама, теща та дружина. До речі, на картинці перлина колекції Тойота Тундра - тюнингована ініціалами СБУшника і малюнками російських гвинтокрилів (ніякого палєва, ага)", - зазначають автори розслідування. За даними журналістів, влітку своя машина з'явиться у нині 16-річного сина Герсаків. Про це він вже повідомив у своєму Instagram. Сама Юлія Герсак спілкуватися з журналістами відмовилася. Не став давати коментарі і сам очільник СБУ регіону.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
Голова управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак, що займає цю посаду з вересня минулого року, має багатомільйонні статки. Про це йде мова в розслідуванні журналістів проекту Bihus.info. Як зазначають журналісти, уся кар'єра Герсака пов'язана із службою у правоохоронних органах - МВС, СБУ, розвідці. Нині його родина мешкає у новобудові бізнес-класу у центрі Києва, де дружині головного СБУшника Миколаївщини Юлії належить дві квартири та два паркомісця. За оцінками авторів розслідування, вартість такої нерухомості може складати близько $400 тисяч. Під Києвом дружина Герсака придбала землю під дачу вартістю близько $200 тисяч. Також родина Герсаків, за даними журналістів, володіє як мінімум чотирма авто, які записані, у тому числі на тещу чиновника.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
Голова управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак, що займає цю посаду з вересня минулого року, має багатомільйонні статки. Про це йде мова в розслідуванні журналістів проекту Bihus.info. Як зазначають журналісти, уся кар'єра Герсака пов'язана із службою у правоохоронних органах - МВС, СБУ, розвідці. Нині його родина мешкає у новобудові бізнес-класу у центрі Києва, де дружині головного СБУшника Миколаївщини Юлії належить дві квартири та два паркомісця. За оцінками авторів розслідування, вартість такої нерухомості може складати близько $400 тисяч.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
Голова управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак, що займає цю посаду з вересня минулого року, має багатомільйонні статки. Про це йде мова в розслідуванні журналістів проекту Bihus.info. Як зазначають журналісти, уся кар'єра Герсака пов'язана із службою у правоохоронних органах - МВС, СБУ, розвідці. Нині його родина мешкає у новобудові бізнес-класу у центрі Києва, де дружині головного СБУшника Миколаївщини Юлії належить дві квартири та два паркомісця. За оцінками авторів розслідування, вартість такої нерухомості може складати близько $400 тисяч. Під Києвом дружина Герсака придбала землю під дачу вартістю близько $200 тисяч.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10888628-tachki-z-rosiyskimi-gvintokrilami-kvartiri-ta-zemlya-zhurnalisti-viyavili-bagatomilyonni-statki-u-glavi-sbu-mikolajivshchini-video.html?utm_source=social&utm_medium=share&utm_campaign=site&fbclid=IwAR2xW20h_2KyBg8w-fieVpZWrKTa_BKEBxvCWlnH5-hmblKP1Fs-EL-u5_g
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