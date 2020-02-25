В Одеській області горить національний природний парк

В Одеській області горить заповідна зона Нижньодністровського національного природного парку. Як інформує пресслужба парку в Facebook, займання сталося у районі 48 км траси Одеса-Рені.

Фото: Facebook

В Одеській області горить заповідна зона Нижньодністровського національного природного парку. Як інформує пресслужба парку в Facebook, займання сталося у районі 48 км траси Одеса-Рені.

Зазначається, що північний вітер роздмухує вогонь вздовж лиману.

Як пише одеське видання "Думская", причиною пожежі стало необережне поводження із вогнем. Однак у Держслужбі з надзвичайних ситуацій цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Нагадаємо, торік у квітні у Чернігівській області сталося загоряння на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку. Пожежою було охоплено 16,5 га очерету. Пізніше полум'я поширилося на 40 га заповідних територій Міжрічинського регіонального ландшафтного парку.