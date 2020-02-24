НАБУ проводить обшуки у Пашинського, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка"

Національне антикорупційне бюро провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка"

Обшуки проходили в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння державним майном та зловживанням службовим становищем посадовими особами, повідомляє УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У 2015-2019 роках вони, в інтересах підприємства, створили можливість укладання контрактів щодо поставок бронетехніки ЗСУ, МВС, НГУ за завищеними цінами. Сама ж техніка виявилася неякісною, зазначає видання.

Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання екснардепа від БПП Івана Вінника, нардепа 5-8 скликань Верховної Ради Сергія Пашинського, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.

Нагадаємо, 7 березня 2019 року організація StateWatch повідомила, що у січні "маловідома" ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".

У січні 2019 року Міноборони звернулося до суду з метою стягнути з приватної фірми 6,6 млн грн через невиконання умов контракту.

У липні Господарський суд Києва частково задовольнив позов, зобов'язавши ТОВ "Українська бронетехніка" виплатити штраф 2,4 млн грн.

