НАБУ проводить обшуки у Пашинського, - ЗМІ
Обшуки проходили в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння державним майном та зловживанням службовим становищем посадовими особами, повідомляє УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
У 2015-2019 роках вони, в інтересах підприємства, створили можливість укладання контрактів щодо поставок бронетехніки ЗСУ, МВС, НГУ за завищеними цінами. Сама ж техніка виявилася неякісною, зазначає видання.
Крім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання екснардепа від БПП Івана Вінника, нардепа 5-8 скликань Верховної Ради Сергія Пашинського, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.
Нагадаємо, 7 березня 2019 року організація StateWatch повідомила, що у січні "маловідома" ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта".
У січні 2019 року Міноборони звернулося до суду з метою стягнути з приватної фірми 6,6 млн грн через невиконання умов контракту.
У липні Господарський суд Києва частково задовольнив позов, зобов'язавши ТОВ "Українська бронетехніка" виплатити штраф 2,4 млн грн.
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