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24 лютого 2020, 19:15 10

Україна отримала майже тисячу тестів на коронавірус

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24 лютого 2020, 19:15 10
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Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19 у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок
Фото: facebook/ЦГЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19 у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок

Як повідомляє RegioNews, набори містять, приблизно, 3 тисячі реакцій, чого достатньо для дослідження на захворювання понад 950 осіб.

"У всьому європейському регіоні посилено заходи з тестування: ВООЗ ввела механізм передачі клінічних зразків пацієнтів (тих, які відповідають епідеміологічному визначенню підозри на інфікування COVID-19) в міжнародні референс-лабораторії. Наразі в європейському регіоні працюють шість міжнародних лабораторій для виявлення і перевірки на новий коронавірус", - повідомляє МОЗ.

Система, яку передала Україні ВООЗ - французько-німецька. А перші 90 тестів - німецькі.

Раніше в Китаї заявили, що розробили вакцину, яка показала ефективність проти коронавірусу. Але ще потрібні подальші перевірки та доопрацювання.


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