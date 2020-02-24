Україна отримала майже тисячу тестів на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19 у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок

Фото: facebook/ЦГЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19 у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок

Як повідомляє RegioNews, набори містять, приблизно, 3 тисячі реакцій, чого достатньо для дослідження на захворювання понад 950 осіб.

"У всьому європейському регіоні посилено заходи з тестування: ВООЗ ввела механізм передачі клінічних зразків пацієнтів (тих, які відповідають епідеміологічному визначенню підозри на інфікування COVID-19) в міжнародні референс-лабораторії. Наразі в європейському регіоні працюють шість міжнародних лабораторій для виявлення і перевірки на новий коронавірус", - повідомляє МОЗ.

Система, яку передала Україні ВООЗ - французько-німецька. А перші 90 тестів - німецькі.

Раніше в Китаї заявили, що розробили вакцину, яка показала ефективність проти коронавірусу. Але ще потрібні подальші перевірки та доопрацювання.