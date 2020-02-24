18:01  24 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 18:58 7

Бойовиків-"рабовласників" з Луганської області оголосили в розшук

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 18:58 7
Читайте также на русском языке
Чотирьом особам, які викрали людей і змушували їх будувати укріплення для незаконного збройного формування в Луганській області, повідомили про підозру
Фото: pixabay.com
Чотирьом особам, які викрали людей і змушували їх будувати укріплення для незаконного збройного формування в Луганській області, повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, жителі Луганської області в складі так званої "козацької національної гвардії Всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області в травні - липні 2014 року вкрали шістьох жителів в той час окупованого Лисичанська, погрожуючи зброєю та насильством. Їх насильно утримували під озброєною охороною, змушували насильно копати окопи і траншеї, будувати бліндажі, складати захисні барикади тощо. Укріплення зводилися в напрямку міста Сєвєродонецька впритул до Пролетарському мосту через річку Сіверський Донець.

Їм інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини; створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; ведення агресивної війни; порушення законів і звичаїв війни.

Наразі всіх учасників злочинного угруповання оголошено в загальнодержавний розшук.


розшук бойовики ЛНР
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »