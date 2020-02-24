Бойовиків-"рабовласників" з Луганської області оголосили в розшук

Чотирьом особам, які викрали людей і змушували їх будувати укріплення для незаконного збройного формування в Луганській області, повідомили про підозру

Фото: pixabay.com

Чотирьом особам, які викрали людей і змушували їх будувати укріплення для незаконного збройного формування в Луганській області, повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України. За даними слідства, жителі Луганської області в складі так званої "козацької національної гвардії Всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області в травні - липні 2014 року вкрали шістьох жителів в той час окупованого Лисичанська, погрожуючи зброєю та насильством. Їх насильно утримували під озброєною охороною, змушували насильно копати окопи і траншеї, будувати бліндажі, складати захисні барикади тощо. Укріплення зводилися в напрямку міста Сєвєродонецька впритул до Пролетарському мосту через річку Сіверський Донець. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини; створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; ведення агресивної війни; порушення законів і звичаїв війни. Наразі всіх учасників злочинного угруповання оголошено в загальнодержавний розшук.

.