Гончарук відсторонить керівника Чернігівського управління лісового господарства

Відсторонення керівника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Зінченко пояснюють значними порушеннями в державних лісгоспах регіону

Олексій Гончарук. Фото із facebook

Відсторонення керівника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Зінченко пояснюють значними порушеннями в державних лісгоспах регіону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Олексія Гончарука у facebook.

Минулого тижня прем'єр побував з робочою поїздкою в Чернігівській області, щоб проінспектувати стан лісового господарства у регіоні.

"Висновок: керівника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Зінченко необхідно відсторонити через значні порушення в державних лісгоспах регіону. До цього він очолював Харківське облуправління, де зараз ми теж виявляємо великі порушення. Тільки за 2019-й рік виявлено незаконних рубок на понад 350 млн гривень", - йдеться в дописі.

Але попри це, у червні 2019-го попереднє керівництво Держлісагентства, незадовго до приїзду президента Володимира Зеленського до Харкова, вирішило перевести Олександра Зінченка до Чернігова.

"Ці схеми більше не пройдуть. Також дав доручення керівникам ОДА вжити дієвих заходів щодо запровадження електронного обліку деревини всіма лісокористувачами, а керівництву Держлісагентства — сформувати мапу місць легального перероблення деревини з можливістю надання громадськістю повідомлень про незаконні лісопильні", - наголошує Гончарук.

Уряд уже запровадив низку заходів з контролю та легалізації діяльності у лісовому господарстві. Робота всіх лісокористувачів тепер відкрита та прозора. Вони будуть працювати виключно у системі Електронного обліку деревини. Так, перевірити легальність деревини за номером бирки, номером автомобіля та товарно-транспортною накладною можна через сервіс open.ukrforest.com.

Держлісагентство запровадило пілотний проєкт "Ліс у смартфоні" з онлайн-мапою лісів, яка доступна для усіх українців.

З початку лютого Уряд запровадив пілотний проєкт з продажу всієї деревини на електронних аукціонах. Проте, немає активності по комунальних лісгоспах щодо виставлення деревини на е-майданчику Прозорро. Продажі та інших електронних майданчиках. Підприємства Чернігівоблагролісу не виставили жодного кубометру деревини.