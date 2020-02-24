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24 лютого 2020, 18:23 8

МЗС України викликало "на килим" посла Сербії через "російський Крим"

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24 лютого 2020, 18:23 8
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Посла Сербії просили більше не допускати таких помилок і не сприяти легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації АРК
Посла Сербії просили більше не допускати таких помилок і не сприяти легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації АРК

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МЗС у Facebook.

У понеділок, 24 лютого, в Міністерство закордонних справ України був запрошений посол Сербії в Україні Ацу Йованович.

Як повідомляється, посол був викликаний через факт розміщення на російському стенді в рамках Міжнародної туристичної ярмарки в Белграді назви та символіки т. з. "Республіки Крим".

"Увагу посла Сербії було привернуто до неприпустимості спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, аби подібні факти не повторювались у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Йованович визнав зазначений факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності і державного суверенітету України з боку Сербії.


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