Пристайко звернувся до Ради ООН щодо Донбасу і Криму

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги правам громадян на окупованих українських територіях

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги правам громадян на окупованих українських територіях

Про це повідомляє прес-служба МЗС, інформує Regionews.

Пристайко наголосив на необхідності інкорпорування правозахисного компонента у всі аспекти діяльності ООН, без чого неможливо досягти поступу на напрямах забезпечення миру, безпеки та сталого розвитку.

Крім того, у відомстві зазначили, що, прибувши на засідання Ради з Нью-Йорка, де Генеральна Асамблея ООН розглядала ситуацію на окупованих територіях України, Пристайко відзначив важливість більш тісної взаємодії між двома міжнародними столицями у сфері захисту прав людини та її основних свобод.

"Глава МЗС привернув увагу делегацій до грубих порушень прав та основоположних свобод людини, які скоює російська окупаційна влада на українських територіях, закривши до них доступ для міжнародних моніторингових механізмів, та закликав Раду, правозахисні механізми ООН та міжнародне співтовариство в цілому зміцнити зусилля з метою припинення цих порушень та звільнення незаконно ув’язнених окупаційною владою українців”, – йдеться у повідомленні.