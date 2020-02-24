Пристайко звернувся до Ради ООН щодо Донбасу і Криму
Про це повідомляє прес-служба МЗС, інформує Regionews.
Пристайко наголосив на необхідності інкорпорування правозахисного компонента у всі аспекти діяльності ООН, без чого неможливо досягти поступу на напрямах забезпечення миру, безпеки та сталого розвитку.
Крім того, у відомстві зазначили, що, прибувши на засідання Ради з Нью-Йорка, де Генеральна Асамблея ООН розглядала ситуацію на окупованих територіях України, Пристайко відзначив важливість більш тісної взаємодії між двома міжнародними столицями у сфері захисту прав людини та її основних свобод.
"Глава МЗС привернув увагу делегацій до грубих порушень прав та основоположних свобод людини, які скоює російська окупаційна влада на українських територіях, закривши до них доступ для міжнародних моніторингових механізмів, та закликав Раду, правозахисні механізми ООН та міжнародне співтовариство в цілому зміцнити зусилля з метою припинення цих порушень та звільнення незаконно ув’язнених окупаційною владою українців”, – йдеться у повідомленні.
- 19:51 24 лютого Поліція назвала умисним наїзд на натовп людей у Німеччині
- 19:30 24 лютого Зведення ООС: бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
- 19:15 24 лютого Україна отримала майже тисячу тестів на коронавірус
- 18:58 24 лютого Бойовиків-"рабовласників" з Луганської області оголосили в розшук
- 18:43 24 лютого Гончарук відсторонить керівника Чернігівського управління лісового господарства
- 18:35 24 лютого У Києві маршрутка врізалася у вантажівку, 11 шпиталізованих
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги