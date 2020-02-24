Львів зібрав найбільший розмір пайового внеску

За минулорічними показниками Львів посів перше місце з-поміж усіх міст України по сплаті пайового внеску

За минулорічними показниками Львів посів перше місце з-поміж усіх міст України по сплаті пайового внеску

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Як повідомили у департаменті економічного розвитку, впродовж минулого року до бюджету розвитку міста надійшло 197 млн грн пайового внеску. Так, Львів посів перше місце за цим показником з-поміж усіх міст України.

"Цей податок ми будемо отримувати до міського бюджету останній рік. Тому ми повинні якимось податком цю суму замінити. Я вважаю, що це міг би бути податок на нерухомість і, відповідно, податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок", — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Пайовий внесок на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту є платою, яку замовник має перерахувати за право реалізовувати свій проект будівництва на території населеного пункту. Нові об’єкти будівництва критично збільшують навантаження на міські інженерні мережі, зокрема мережі водопостачання та водовідведення. Мешканці цих будинків використовують міську дорожньо-транспортну та соціальну інфраструктуру.

Відповідно до Бюджетного кодексу України кошти пайової участі надходять до бюджету розвитку місцевого бюджету. За рахунок цих коштів у Львові здійснюється будівництво доріг, заміна інженерних мереж, придбання рухомого складу громадського транспорту та оновлення міської інфраструктури.