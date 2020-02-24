Київське метро обладнають дефібриляторами

Цього року дефібрилятори з'являться на 52 станціях метрополітену

Цього року дефібрилятори з'являться на 52 станціях метрополітену

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, пише RegioNews.

Спочатку планувалося оснастити 20 станцій метро пристроями запуску серця, однак, з огляду на важливість проекту, їх кількість збільшилася до 52. Тобто дефібрилятори будуть встановлені на всіх станціях міської підземки.

"Правильна перша медична допомога може врятувати людині життя. Ми хочемо зробити метро безпечним і підвищити шанси на виживання для кожного з нас", - відзначили в КМДА.