Молдова заборонила ввезення м'яса птиці та яєць з України

Уряд Молдови ухвалив рішення щодо запровадження заборони на експорт птиці та яєць з України як заходу із запобігання поширенню вірусу пташиного грипу

Уряд Молдови ухвалив рішення щодо запровадження заборони на експорт птиці та яєць з України як заходу із запобігання поширенню вірусу пташиного грипу

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пише RegionNews .

Уряд Молдови ухвалив відповідне рішення ще 12 лютого.

Згідно з повідомленням міністерства, заборона поширюється на такі види продукції: птиця, продукти її переробки (тарифний код 0105, 0207) і побічні продукти, м'ясо, їстівні субпродукти, м'ясна продукція та будь-які інші продукти, що містять м'ясо птиці (тарифний код 0207), яйця (тарифний код 0407, 0408).

Зазначена заборона діятиме, доки Всесвітня організація охорони здоров'я тварин не визнає територію України вільною від пташиного грипу.

Минулого року із загальної кількості ввезеного у Молдову м'яса птиці (18407 тонн) понад 14 тисяч тонн було завезено з України. У молдовському уряді вважають, що у зв'язку з тим, що Євросоюз, Грузія і Білорусь заборонили ввезення м'яса птиці з України, Київ збільшив кількість цієї продукції, що експортується в Республіку Молдова.