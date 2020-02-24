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24 лютого 2020, 17:55 9

У Хмельницькому спіймали телефонних шахраїв

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24 лютого 2020, 17:55 9
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У Хмельницькому правоохоронці затримали трьох шахраїв, які видавали себе за поліцейських та вимагали у містян гроші
Фото: Національна поліція
У Хмельницькому правоохоронці затримали трьох шахраїв, які видавали себе за поліцейських та вимагали у містян гроші

Про це повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Троє хлопців - 23, 25 та 27 років - 21 лютого зателефонували місцевій мешканці та повідомили, що її донька начебто скоїла ДТП. Аби дівчина уникла покарання, вимагали від матері $1 тисячу та 10 тисяч грн. А 22 лютого за цією самої схемою шахраї видурили у іншої жінки $420 та 10 тисяч грн. За це пообіцяли не порушувати кримінальне провадження проти її сина, який, нібито, збив машиною людину.

Поліцейські Хмельниччини затримали двох підозрюваних у місті та провели обшук. Вилучили 25 тисяч грн, мобільні телефони, сім-карти. Спільника шахраїв зловили на залізничному вокзалі міста Гребінки (Полтавська область, - ред.), коли той тікав із міста.

З’ясувалося, що шахраї встигли ошукати мешканців Львівської, Тернопільської, Полтавської, Сумської, Волинської та Київської областей. Загалом - десять епізодів. Проти чоловіків розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Як повідомляли RegioNews раніше, останнім часом дедалі частіше "телефонні" шахраї дзвонять людям із проханнями про допомогу, погрозами й розповідями про родичів, які начебто потрапили у ДТП або скоїли злочин.


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