У Хмельницькому спіймали телефонних шахраїв
Про це повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Троє хлопців - 23, 25 та 27 років - 21 лютого зателефонували місцевій мешканці та повідомили, що її донька начебто скоїла ДТП. Аби дівчина уникла покарання, вимагали від матері $1 тисячу та 10 тисяч грн. А 22 лютого за цією самої схемою шахраї видурили у іншої жінки $420 та 10 тисяч грн. За це пообіцяли не порушувати кримінальне провадження проти її сина, який, нібито, збив машиною людину.
Поліцейські Хмельниччини затримали двох підозрюваних у місті та провели обшук. Вилучили 25 тисяч грн, мобільні телефони, сім-карти. Спільника шахраїв зловили на залізничному вокзалі міста Гребінки (Полтавська область, - ред.), коли той тікав із міста.
З’ясувалося, що шахраї встигли ошукати мешканців Львівської, Тернопільської, Полтавської, Сумської, Волинської та Київської областей. Загалом - десять епізодів. Проти чоловіків розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства.
Як повідомляли RegioNews раніше, останнім часом дедалі частіше "телефонні" шахраї дзвонять людям із проханнями про допомогу, погрозами й розповідями про родичів, які начебто потрапили у ДТП або скоїли злочин.
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