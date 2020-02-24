Житомирська ОДА і Держгеонадра готуються продати бурштинові ділянки

У Житомирській області готують 200 ділянок для видобутку бурштину, спецдозволи на розробку яких будуть продаватися на аукціонах в системі Prozorro

У Житомирській області готують 200 ділянок для видобутку бурштину, спецдозволи на розробку яких будуть продаватися на аукціонах в системі Prozorro

Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації, пише RegioNews. "За допомогою супутникових технологій підготовлені 200 ділянок по 10 га кожен", - констатує ОДА. Відзначається, що Державна служба геології та надр створили картосхему розміщення бурштинових ділянок за результатами обробки космічних і аерофотознімків. "Зони проведення робіт і щільність виробок дають можливість досить високо оцінювати перспективи бурштиноносному таких ділянок", - відзначають в Житомирській ОДА.

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