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24 лютого 2020, 17:38 13

Житомирська ОДА і Держгеонадра готуються продати бурштинові ділянки

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24 лютого 2020, 17:38 13
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У Житомирській області готують 200 ділянок для видобутку бурштину, спецдозволи на розробку яких будуть продаватися на аукціонах в системі Prozorro
У Житомирській області готують 200 ділянок для видобутку бурштину, спецдозволи на розробку яких будуть продаватися на аукціонах в системі Prozorro

Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації, пише RegioNews.

"За допомогою супутникових технологій підготовлені 200 ділянок по 10 га кожен", - констатує ОДА.

Відзначається, що Державна служба геології та надр створили картосхему розміщення бурштинових ділянок за результатами обробки космічних і аерофотознімків.

"Зони проведення робіт і щільність виробок дають можливість досить високо оцінювати перспективи бурштиноносному таких ділянок", - відзначають в Житомирській ОДА.


#Житомирська ОДА #бурштин
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