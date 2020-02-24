На Львівщині солеварню пропонують зробити пам'яткою

Сьогодні, 24 лютого, Львівська обласна державна адміністрація скерує до Фонду держмайна України пропозицію Дрогобицьку солеварню зберегти як пам’ятку

Сьогодні, 24 лютого, Львівська обласна державна адміністрація скерує до Фонду держмайна України пропозицію Дрогобицьку солеварню зберегти як пам’ятку

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Як повідомляють, у департаменті архітектури та розвитку містобудування ЛОДА, комплекс споруд Дрогобицького солеварного заводу є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Відповідно до закону, забороняється змінювати призначення пам'ятки, її частин та елементів без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Дрогобицький солеварний завод перебуває в межах охоронних зон двох пам’яток архітектури національного значення - Церкви Святого Юра та Церкви Воздвиження Чесного Хреста. Церква Святого Юра (поч. ХVІ ст., 1678 р.) та дзвіниця церкви (1670 р.) на вул. Солоний Ставок внесені до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Таким чином, у зазначеній охоронній зоні забороняється реконструкція, будівництво, земляні роботи і впорядкування територій, що порушують засади збереження пам’ятки та традиційного характеру її середовища.

Солеварний завод (Жупа) на вул. Солоний Ставок, 27 у Дрогобичі внесено до переліку щойно виявлених пам’яток археології.

Усі пам’ятки археології, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, перебувають лише у державній власності.

На початку лютого цього року до Уряду надійшло звернення з проханням про черговий перегляд рішення щодо приватизації чи змін у комплексі солеварні в Дрогобичі.

"У відповідь на звернення Народних депутатів, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підписав доручення надати повний експертний висновок для Фонду держмайна. За всіма експертними висновками та на моє тверде переконання, солеварня у Дрогобичі має стати цікавим діючим підприємством-пам’яткою", - зазначає заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.