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24 лютого 2020, 17:45 8

В Україні на 15% знизилася ціна газу для населення та інших споживачів

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24 лютого 2020, 17:45 8
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У лютому 2020 оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів складе 3,95 тис. грн за 1 тис. куб. м, що на 15% менше, ніж у січні
Фото: Нафтогаз
У лютому 2020 оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів складе 3,95 тис. грн за 1 тис. куб. м, що на 15% менше, ніж у січні

Про це повідомляє RegionNews, з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

Також повідомляється, що нова ціна буде на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року і, відповідно, ця вартість є найнижчою оптовою ціною для населення з квітня 2016 року. У "Нафтогазі" зазначили, що нова ціна розрахована у відповідності з постановою уряду і відображає ринкові тенденції зменшення вартості енергоресурсів, які останнім часом демонструють ключові європейські енергетичні біржі.

Очікується, що затверджений урядом підхід до розрахунку ціни на газ для споживачів буде діяти до 30 квітня 2020 року. Також в "Нафтогазі" уточнили, що ціна в цей період може коливатися як у бік зменшення, так і збільшення, в залежності від ринкової ситуації, балансу попиту і пропозиції, а також погодних умов.

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Як відомо, Україна взяла на себе зобов'язання по 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок поставки газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції за програмою "Газовий запас", можуть оплачувати поставки з лютневої, зниженою ціною. Невикористаний залишок коштів буде повернуто на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону.


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