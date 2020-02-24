На Тернопільщині знеструмлено 148 населених пунктів

В Тернопільській області ліквідовують наслідки негоди. 148 населених пунктів залишилися без струму, в Підгаєцькому районі пошкоджено будівлю та дах школи

Фото зі сторінки Патрульної поліції Тернопільської області у facebook

В Тернопільській області ліквідовують наслідки негоди. 148 населених пунктів залишилися без струму, в Підгаєцькому районі пошкоджено будівлю та дах школи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську облдержадміністрацію.

За даними спеціалізованих служб цивільного захисту Тернопільської області, без електропостачання залишилися 148 населених пунктів. Ведеться робота над відновленням електропостачання та оперативним усуненням наслідків негоди.

Внаслідок ускладнення погодніх умов постраждала будівля школи у селі Литвинів Підгаєцького району. Там частково зірвано шиферне покриття. Також частково зірвано металочерепицю з покриття павільйону на території дитячого садка "Журавлик" у м. Підгайці. Окрім цього постраждала покрівля приватного житлового будинку у с. Зелений Гай Заліщицького району. Постраждалих серед людей немає.

Сьогодні вранці на автодорозі державного значення М-12 Стрий — Знам'янка через сильні пориви вітру на проїздну частину впало дерево та пошкодило транспортні засоби, які рухалися цією автодорогою. На щастя, ніхто не постраждав.

На Тернопільщині й надалі прогнозується сильний вітер до 30 м/с, опади у вигляду мокрого снігу та дощу, що може призвести до погіршення дорожньої обстановки.

Екіпажі патрульної поліції здійснюють контроль за дорожньою обстановкою на автошляхах області та контролюють роботу підрядних організацій щодо належного утримання автомобільних доріг.

Наразі на дорогах державного та міжнародного значення ускладнень в русі не має.

Нагадаємо, на Прикарпатті посилення вітру спричинили багато лиха. Пошкоджені дахи, автомобілі, поламані дерева, обірвані електропроводи. А в центрі Івано-Франківська знищено мурал з написом "Україна єдина".

У Тисменицькому районі перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс", який слідував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ" впало дерево. Одного з пасажирів госпіталізували.



