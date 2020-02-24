18:01  24 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 17:01 10

На Тернопільщині знеструмлено 148 населених пунктів

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 17:01 10
Читайте также на русском языке
В Тернопільській області ліквідовують наслідки негоди. 148 населених пунктів залишилися без струму, в Підгаєцькому районі пошкоджено будівлю та дах школи
Фото зі сторінки Патрульної поліції Тернопільської області у facebook
В Тернопільській області ліквідовують наслідки негоди. 148 населених пунктів залишилися без струму, в Підгаєцькому районі пошкоджено будівлю та дах школи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську облдержадміністрацію.

За даними спеціалізованих служб цивільного захисту Тернопільської області, без електропостачання залишилися 148 населених пунктів. Ведеться робота над відновленням електропостачання та оперативним усуненням наслідків негоди.

Внаслідок ускладнення погодніх умов постраждала будівля школи у селі Литвинів Підгаєцького району. Там частково зірвано шиферне покриття. Також частково зірвано металочерепицю з покриття павільйону на території дитячого садка "Журавлик" у м. Підгайці. Окрім цього постраждала покрівля приватного житлового будинку у с. Зелений Гай Заліщицького району. Постраждалих серед людей немає.

Сьогодні вранці на автодорозі державного значення М-12 Стрий — Знам'янка через сильні пориви вітру на проїздну частину впало дерево та пошкодило транспортні засоби, які рухалися цією автодорогою. На щастя, ніхто не постраждав.

На Тернопільщині й надалі прогнозується сильний вітер до 30 м/с, опади у вигляду мокрого снігу та дощу, що може призвести до погіршення дорожньої обстановки.

Екіпажі патрульної поліції здійснюють контроль за дорожньою обстановкою на автошляхах області та контролюють роботу підрядних організацій щодо належного утримання автомобільних доріг.

Наразі на дорогах державного та міжнародного значення ускладнень в русі не має.

Нагадаємо, на Прикарпатті посилення вітру спричинили багато лиха. Пошкоджені дахи, автомобілі, поламані дерева, обірвані електропроводи. А в центрі Івано-Франківська знищено мурал з написом "Україна єдина".

У Тисменицькому районі перед рейсовим автобусом "Мерседес Бенс", який слідував за маршрутом "Нові Кривотули – Івано-Франківськ" впало дерево. Одного з пасажирів госпіталізували.



тернопіль погода негода
У Тернополі встановили причину масового отруєння студентів
24 лютого 2020, 16:24
У Кропивницькому на жінку впало дерево: її шпиталізували
24 лютого 2020, 14:33
Знищений мурал, дахи і дерева: на Прикарпатті ліквідовують наслідки буревію
24 лютого 2020, 11:31
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »