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24 лютого 2020, 16:57 11

На Рівненщині страйкують батьки учнів місцевої школи

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24 лютого 2020, 16:57 11
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Батьки дітей, які навчаються у Вирівській ЗОШ Сарненського району, зібралися на страйк. Вони не пустили до школи дітей, натомість прийшли самі - вимагають будівництва нової школи
Батьки дітей, які навчаються у Вирівській ЗОШ Сарненського району, зібралися на страйк. Вони не пустили до школи дітей, натомість прийшли самі - вимагають будівництва нової школи

Про це пише RegioNews з посиланням на матір одного з учнів Яну Бодашко. Інформацію про страйк вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Страйк у Вирівській ЗОШ.Батьки не пустили дітей до школи. Наше терпіння закінчилося.Ми вже не вірим обіцянкам влади.Наші вимоги будівництво школи.

Опубліковано Яною Бодашко Неділя, 23 лютого 2020 р.

"Страйк у Вирівській ЗОШ.Батьки не пустили дітей до школи. Наше терпіння закінчилося.Ми вже не вірим обіцянкам влади.Наші вимоги - будівництво школи", - написала жінка.

За словами начальника обласного управління освіти Григорія Таргонського школа розрахована на 200 дітей. Втім, нині там навчається 600 учнів.

Навчання проходить у дві зміни. Тому там необхідно збудувати нове приміщення. Проєкт на будівництво навчального закладу виготовлений ще у 2012 році, але причина затримки будівництва банальна – немає коштів.

Про інцидент повідомили до РОДА та у Міністерство освіти та науки.


#Рівне #школа #страйк
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