На Рівненщині страйкують батьки учнів місцевої школи
Про це пише RegioNews з посиланням на матір одного з учнів Яну Бодашко. Інформацію про страйк вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
Страйк у Вирівській ЗОШ.Батьки не пустили дітей до школи. Наше терпіння закінчилося.Ми вже не вірим обіцянкам влади.Наші вимоги будівництво школи.Опубліковано Яною Бодашко Неділя, 23 лютого 2020 р.
"Страйк у Вирівській ЗОШ.Батьки не пустили дітей до школи. Наше терпіння закінчилося.Ми вже не вірим обіцянкам влади.Наші вимоги - будівництво школи", - написала жінка.
За словами начальника обласного управління освіти Григорія Таргонського школа розрахована на 200 дітей. Втім, нині там навчається 600 учнів.
Навчання проходить у дві зміни. Тому там необхідно збудувати нове приміщення. Проєкт на будівництво навчального закладу виготовлений ще у 2012 році, але причина затримки будівництва банальна – немає коштів.
Про інцидент повідомили до РОДА та у Міністерство освіти та науки.
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