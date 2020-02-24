Оголошений у розшук глава штабу "самооборони Севастополя"

Прокуратура АРК спільно з Нацполіцією в АРК і Севастополю повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування "самооборона Севастополя" за статтею про "створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності"

Прокуратура АРК спільно з Нацполіцією в АРК і Севастополю повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування "самооборона Севастополя" за статтею про "створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності"

Про це 24 лютого повідомляє прес-служба Прокуратури АРК, передає RegioNews. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Чоловіка оголосили в розшук. "Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України протягом лютого-березня 2014 року був керівником штабу "самооборони Севастополя". Підозрюваний здійснював особистий відбір кандидатів до складу незаконного збройного формування і координував дії бійців. Був ініціатором створення піших патрулів і самовільно побудованих блок-постів на території Севастополя, на яких бійці "самооборони Севастополя" здійснювали перевірку документів місцевих жителів, проводили обшуки автомобілів і здійснювали затримання громадян, незгодних з окупацією півострова", – стверджують у прокуратурі. У відомстві також зазначили, що підозрюваний "брав участь і віддавав накази під час захоплення 20 березня 2014 протичовнового корвета "Хмельницький", що належить Військово-морським силам України". За даними прокуратури, в даний час підозрюваний оголошений у розшук, вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження.

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