У Тернополі встановили причину масового отруєння студентів
19 лютого на Тернопільщині отруїлися 17 студентів ДНЗ "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою". До кінця дня ця цифра зросла. До лікарні вони поступили з підозрою на харчове отруєння.
Як повідомляє RegioNews з посиланням на Державну служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, всі діти наразі виписані з інфекційного відділення Збаразької районної лікарні.
За інформацією з ДУ "Тернопільський лабораторний центр МОЗ України" із 25 хворих, що були госпіталізовані, у 5 виділено норовірус. В інших виділявся стафілокок.
За даними лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, змивів з обладнання, кухонного посуду, взірців води питної, відібраних на харчоблоці коледжу, що проводились Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби у добових пробах за 18 лютого, виділені патогенні збудники. Із 20-ти змивів у 19-ти незадовільні результати - виділені бактерії групи кишкової палички, сальмонела та стафілокок. Результати свідчать про грубі порушення вимог санітарного законодавства: технології та умов приготування страв, недотримання режиму дезінфекції, особистої гігієни персоналом їдальні.
Обстеження контактних осіб, персоналу харчоблоку проводять в ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України". Остаточних результатів всіх досліджень ще немає, епідрозслідування триває.
Розпорядженням начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області – головного державного інспектора Тернопільської області тимчасово призупинено роботу харчоблоку Державного навчального закладу "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою", харчування учнів організовано на базі Збаразької санаторної школи-інтернат.
Керівнику Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою за результатами перевірки вручений припис, що обов’язковий до виконання.
Рішення про відновлення роботи харчоблоку коледжу буде прийняте за умови виконання всіх вимог, викладених у приписі: поновлення кухонного обладнання, інвентаря, закінчення ремонтних робіт, отримання результатів обстеження персоналу їдальні та контрольних лабораторних досліджень після генерального прибирання.
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