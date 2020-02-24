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24 лютого 2020, 16:24 13

У Тернополі встановили причину масового отруєння студентів

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24 лютого 2020, 16:24 13
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Результати перевірок свідчать про грубі порушення вимог санітарного законодавства. Відтак роботу харчоблоку Державного навчального закладу "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" тимчасово призупинено
Результати перевірок свідчать про грубі порушення вимог санітарного законодавства. Відтак роботу харчоблоку Державного навчального закладу "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" тимчасово призупинено

19 лютого на Тернопільщині отруїлися 17 студентів ДНЗ "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою". До кінця дня ця цифра зросла. До лікарні вони поступили з підозрою на харчове отруєння.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Державну служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, всі діти наразі виписані з інфекційного відділення Збаразької районної лікарні.

За інформацією з ДУ "Тернопільський лабораторний центр МОЗ України" із 25 хворих, що були госпіталізовані, у 5 виділено норовірус. В інших виділявся стафілокок.

За даними лабораторних досліджень харчових продуктів, готових страв, змивів з обладнання, кухонного посуду, взірців води питної, відібраних на харчоблоці коледжу, що проводились Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби у добових пробах за 18 лютого, виділені патогенні збудники. Із 20-ти змивів у 19-ти незадовільні результати - виділені бактерії групи кишкової палички, сальмонела та стафілокок. Результати свідчать про грубі порушення вимог санітарного законодавства: технології та умов приготування страв, недотримання режиму дезінфекції, особистої гігієни персоналом їдальні.

Обстеження контактних осіб, персоналу харчоблоку проводять в ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України". Остаточних результатів всіх досліджень ще немає, епідрозслідування триває.

Розпорядженням начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області – головного державного інспектора Тернопільської області тимчасово призупинено роботу харчоблоку Державного навчального закладу "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою", харчування учнів організовано на базі Збаразької санаторної школи-інтернат.

Керівнику Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою за результатами перевірки вручений припис, що обов’язковий до виконання.

Рішення про відновлення роботи харчоблоку коледжу буде прийняте за умови виконання всіх вимог, викладених у приписі: поновлення кухонного обладнання, інвентаря, закінчення ремонтних робіт, отримання результатів обстеження персоналу їдальні та контрольних лабораторних досліджень після генерального прибирання.


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