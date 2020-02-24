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24 лютого 2020, 16:22 11

У Луцьку запрацював сіті-бот Назар

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24 лютого 2020, 16:22 11
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У Луцьку презентували сіті-бота Назара, який повідомлятиме про відключення світла чи води. Луцьк став четвертим містом в Україні після Тернополя, Маріуполя та Дрогобича, де діє цей сервіс
У Луцьку презентували сіті-бота Назара, який повідомлятиме про відключення світла чи води. Луцьк став четвертим містом в Україні після Тернополя, Маріуполя та Дрогобича, де діє цей сервіс

Про це повідомляють у Луцькраді, пише RegioNews.

Директор департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” Лариса Карп’як розповіла, що за допомогою цієї системи лучани зможуть бути поінформованими про те, які аварійні роботи проводять на мережах, а також про відсутність електро-, водо- та теплопостачання у помешканнях.

Усі електронні звернення надходитимуть на опрацювання групи оперативного реагування "15-80”.

Сервіс діє одночасно на месенджерах "viber" та "telegram", тому будь-хто може підключитися до Назара та поставити запитання представникам комунальних служб, аби дізнатися про терміни ліквідації тієї чи іншої аварій.


#Луцьк #сіті-бот
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