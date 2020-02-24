У Луцьку запрацював сіті-бот Назар
У Луцьку презентували сіті-бота Назара, який повідомлятиме про відключення світла чи води. Луцьк став четвертим містом в Україні після Тернополя, Маріуполя та Дрогобича, де діє цей сервіс
У Луцьку презентували сіті-бота Назара, який повідомлятиме про відключення світла чи води. Луцьк став четвертим містом в Україні після Тернополя, Маріуполя та Дрогобича, де діє цей сервіс
Про це повідомляють у Луцькраді, пише RegioNews.
Директор департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” Лариса Карп’як розповіла, що за допомогою цієї системи лучани зможуть бути поінформованими про те, які аварійні роботи проводять на мережах, а також про відсутність електро-, водо- та теплопостачання у помешканнях.
Усі електронні звернення надходитимуть на опрацювання групи оперативного реагування "15-80”.
Сервіс діє одночасно на месенджерах "viber" та "telegram", тому будь-хто може підключитися до Назара та поставити запитання представникам комунальних служб, аби дізнатися про терміни ліквідації тієї чи іншої аварій.
Влада Луцька хоче відремонтувати центр міста за кошти простих городян
14 лютого 2020, 10:50
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
- 17:01 24 лютого На Тернопільщині знеструмлено 148 населених пунктів
- 17:00 24 лютого Поновили рух поїздів, які затримувались через негоду
- 16:57 24 лютого На Рівненщині страйкують батьки учнів місцевої школи
- 16:45 24 лютого Протести в Нових Санжарах: назвали терміни розслідування справ
- 16:36 24 лютого Оголошений у розшук глава штабу "самооборони Севастополя"
- 16:35 24 лютого Вінницька облрада вимагає від Зеленського скасувати абонплату за газ
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації