У Луцьку запрацював сіті-бот Назар

У Луцьку презентували сіті-бота Назара, який повідомлятиме про відключення світла чи води. Луцьк став четвертим містом в Україні після Тернополя, Маріуполя та Дрогобича, де діє цей сервіс

У Луцьку презентували сіті-бота Назара, який повідомлятиме про відключення світла чи води. Луцьк став четвертим містом в Україні після Тернополя, Маріуполя та Дрогобича, де діє цей сервіс

Про це повідомляють у Луцькраді, пише RegioNews. Директор департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” Лариса Карп’як розповіла, що за допомогою цієї системи лучани зможуть бути поінформованими про те, які аварійні роботи проводять на мережах, а також про відсутність електро-, водо- та теплопостачання у помешканнях. Усі електронні звернення надходитимуть на опрацювання групи оперативного реагування "15-80”. Сервіс діє одночасно на месенджерах "viber" та "telegram", тому будь-хто може підключитися до Назара та поставити запитання представникам комунальних служб, аби дізнатися про терміни ліквідації тієї чи іншої аварій.

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