ЄС не закриватиме кордон через коронавірус в Італії
Як інформує RegioNews, за словами комісара Європейського союзу з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стели Кіріакідес, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендувала вводити обмеження на поїздки по Європі, пише DW.
Солідарна з позицією ЄС і Франція, яка межує з Італією. Там також не бачать необхідності закривати свої кордони через поширення вірусу у сусідній країні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Департаменті цивільного захисту Італії повідомили про понад 200 випадків захворювання коронавірусом в країні. Станом на 15:30 24 лютого в Італії від коронавірусу померли 6 осіб.
Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування північних регіонів Італії. Зокрема, в МЗС не рекомендують відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.
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