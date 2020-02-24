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24 лютого 2020, 16:25 4

ЄС не закриватиме кордон через коронавірус в Італії

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24 лютого 2020, 16:25 4
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Європейська комісія поки не розглядає питання про закриття кордонів в Шенгенській зоні блоку на фоні спалаху коронавірусу в Італії
Європейська комісія поки не розглядає питання про закриття кордонів в Шенгенській зоні блоку на фоні спалаху коронавірусу в Італії

Як інформує RegioNews, за словами комісара Європейського союзу з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стели Кіріакідес, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендувала вводити обмеження на поїздки по Європі, пише DW.

Солідарна з позицією ЄС і Франція, яка межує з Італією. Там також не бачать необхідності закривати свої кордони через поширення вірусу у сусідній країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Департаменті цивільного захисту Італії повідомили про понад 200 випадків захворювання коронавірусом в країні. Станом на 15:30 24 лютого в Італії від коронавірусу померли 6 осіб.

Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування північних регіонів Італії. Зокрема, в МЗС не рекомендують відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.


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