У Миколаєві оголошено "червоний" рівень небезпеки через сильний вітер

У Миколаєві повідомили про "червоний" рівень небезпеки

У Миколаєві повідомили про "червоний" рівень небезпеки

Про це повідомили у Миколаївській міській раді, передає RegioNews.

У Миколаєві найближчим часом швидкість вітру зросте

"За інформаціює гідрометеоцентру, протягом 1-2 годин швидкість поривів вітру зросте. Очікується надзвичайно сильний вітер, 35-38 м/с. Рівень небезпеки ІІІ, червоний. Просимо миколаївців без потреби не виходити на вулицю", - йдеться у повідомлені.