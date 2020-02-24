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24 лютого 2020, 16:15 19

У Миколаєві оголошено "червоний" рівень небезпеки через сильний вітер

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24 лютого 2020, 16:15 19
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У Миколаєві повідомили про "червоний" рівень небезпеки
У Миколаєві повідомили про "червоний" рівень небезпеки

Про це повідомили у Миколаївській міській раді, передає RegioNews.

У Миколаєві найближчим часом швидкість вітру зросте

"За інформаціює гідрометеоцентру, протягом 1-2 годин швидкість поривів вітру зросте. Очікується надзвичайно сильний вітер, 35-38 м/с. Рівень небезпеки ІІІ, червоний. Просимо миколаївців без потреби не виходити на вулицю", - йдеться у повідомлені.


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