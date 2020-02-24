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24 лютого 2020, 16:12 5

Серед хворих на коронавірус в Італії немає українців

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24 лютого 2020, 16:12 5
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В Італії, де через китайський коронавірус померли вже п’ять осіб, на консульському обліку перебуває понад 11,3 тис. українців, при цьому заражених новим вірусом COVID-19 серед них немає
В Італії, де через китайський коронавірус померли вже п’ять осіб, на консульському обліку перебуває понад 11,3 тис. українців, при цьому заражених новим вірусом COVID-19 серед них немає

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ, пише RegioNews.

"Інформації про зараження коронавірусом громадян України в Італії не надходило. На консульському обліку в Італії перебуває 11 337 громадян України, серед них на обліку консульства в Мілані - 6 034", - йдеться у повідомленні.

У той же час МЗС не дало відповідь щодо планів евакуації українців з Італії та не повідомило, чи плануються особливі правила перетину кордону наземним та авіатранспортом, або перевірки тих громадян, які прибувають з Італії.

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що італійські медичні служби знаходяться в стані підвищеної готовності та приймають всі необхідні заходи для подолання та недопущення подальшого розповсюдження інфекції.

Зазначається, що на півночі Італії до початку березня закриті всі навчальні заклади, музеї, історичні пам'ятки та театри.

В Італії здійснюється цілодобовий моніторинг ситуації навколо поширення коронавірусу в країні.

Нагадаємо, українські прикордонники посилили спостереження за пасажирами, які прибувають в Україну з Італії.

За останніми даними, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли.


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