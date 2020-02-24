Вінницька облрада вимагає від Зеленського скасувати абонплату за газ

Депутати Вінницької обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою відмінити абонплату за транспортування природного газу

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Депутати Вінницької обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою відмінити абонплату за транспортування природного газу

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на місцеве видання Na Парижі.

Питання про звернення до президента України, очільника уряду та голови ВР було на засіданні Вінницької облради позаплановим. Але депутати одностайно підтримали його.

Аргументували свою позицію тим, що більшість мешканців приватних будинків на Вінничині провели газопровід до своїх осель самотужки, заплатили за його встановлення та обслуговування та вже потім передали на баланс відповідних інстанцій.

"Рішення НКРЕКП по встановленню абонентської плати за транспортування газу призведе до негативних соціальних наслідків для українського народу. Вважаємо, що такі нарахування несправедливі, адже українці самі проводили трубопроводи з блакитним паливом в свої будинки. З огляду на те, що за кожен день прострочення платежу споживач, окрім оплати послуги розподілу, повинен заплатити ще і компенсацію, рівну розміру самої плати, вимагаємо скасувати це рішення”, - йдеться у зверненні депутатів.

Як повідомлялося раніше, НАК Нафтогаз України опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів. Порівняно із цінами на лютий 2020 року, ціни в березні знизяться на 12-15% залежно від умов постачання.