Мін'юст оскаржить рішення суду у справі про звільнення Насірова
За його словами, звільнення Насірова було визнано незаконним, але примусового відновлення в посаді немає, пише Regionews.
"Зараз очікуємо повного тексту постанови Шостого апеляційного адміністративного суду з тим, щоб визначитися з подальшими діями. Касаційну скаргу точно подамо", - зазначив Малюська.
Сьогодні стало відомо, що апеляційний суд визнав протиправним рішення Кабміну про звільнення Насірова.
Пізніше в самому суді уточнили, що ніякої мови про його відновлення на посаді не йде.
Нагадаємо, в грудні 2018 року суд відновив Романа Насирова на посаді голови ДФС. Звільнення відбулося через більш ніж півтора року після затримання в рамках розслідування газової справи. У березні 2017 року він вийшов під заставу в розмірі 100 млн гривень.
Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень. Зокрема, співпраця із збіглим нардепом Олександром Онищенком, з яким він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.
14 лютого 2020 року Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції Сергія Солодченка.
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