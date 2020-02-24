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24 лютого 2020, 15:54 5

Карантин для Скалецької оформили як відрядження

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24 лютого 2020, 15:54 5
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Перебування міністерки охорони здоров’я України Зоряни Скалецької у карантинній зоні у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя громадянами оформлене як відрядження без виплати додаткових сум
Перебування міністерки охорони здоров’я України Зоряни Скалецької у карантинній зоні у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя громадянами оформлене як відрядження без виплати додаткових сум

Про це під час включення в ефірі ток-шоу "13" на телеканалі ZIK із карантинної зони в Нових Санжарах повідомила сама Скалецька, пише RegioNews.

Ведучі поцікавилися, як у Міністерстві охорони здоров’я України оформлена відсутність очільниці відомства безпосередньо на робочому місці. Зоряна Скалецька пояснила, що вона перебуває у відрядженні.

"Після тривалих консультацій з Міністерством юстиції та Секретаріатом Кабінету міністрів було прийняте рішення, що це є відрядження, але без необхідності виплати додаткових сум, оскільки потреби в них немає. Тут є, де проживати, і є, що їсти", – зазначила Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, що 20 лютого 2020 року 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари” на Полтавщині.З ними відбуває карантин і очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. А наприкінці грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19.


#коронавірус #зоряна скалецька
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