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24 лютого 2020, 15:56 8

Тернопіль придбає 20 нових автобусів для міських перевезень

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24 лютого 2020, 15:56 8
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КП "Тернопільелектротранс" уклав угоду з ПриватБанком на придбання в лізинг 20-ти нових автобусів білоруського виробництва "МАЗ 206"
Фото зі сторінки Сергія Надала у facebook
КП "Тернопільелектротранс" уклав угоду з ПриватБанком на придбання в лізинг 20-ти нових автобусів білоруського виробництва "МАЗ 206"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду

Як розповідає міський голова Сергій Надал, уже незабаром тернопільський комунальний автопарк поповниться абсолютно новим транспортом. Придбання цих автобусів є черговим кроком до створення єдиної транспортної компанії у Тернополі.

Наразі мережу громадського транспорту Тернополя обслуговує 24 комунальних низькопідлогових автобуси – 21 "МАN" та три - ЛАЗи.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську комунальне підприємство "Електроавтотранс" оголосило тендер на придбання десяти великогабаритних низькопідлогових автобусів. Тендерні пророзиції приймаються з 18 лютого до 20 березня 10 години. В документації вказана вартість закупівлі 48 млн гривень. Аукціон заплановано на 27 квітня.


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