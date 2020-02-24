Україна провела навчання в Азовському морі: ФСБ РФ тільки спостерігала
Як повідомили RegioNews у штабі Операції об'єднаних сил, малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" та "Лубни" спільно з кораблем спеціального забезпечення "Онікс" Морської охорони Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил відпрацювали спільний вихід в море та навчальні артилерійські стрільби.
Як зазначається, незважаючи на шторм екіпажі виконали завдання на "відмінно", уразивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм усі цілі. Відстань до мішеней складала близько 1 км, і попри чималі хвилі цілі було уражено.
"Не обійшовся вихід у море і без присутності суден країни-агресора. Катери ФСБ РФ до українських бронекатерів не наближалися, проте вийшли на зв’язок, запросивши наші координати та попередивши про "особливий статус проходження Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.
У штабі додали, що катерна група ВМС із кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і невдовзі відпрацювали крім денних, ще і нічні стрільби. Цілі було уражено і вночі, а катери повернулися до порту базування.
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