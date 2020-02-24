Шторм в Одесі: дерева падають на машини і будинки, не ходять трамваї
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думську.
За останньою інформацією з моря на місто насувається пилова буря. Вітер тим часом посилюється. Він дме з північного заходу, швидкість 16 м/с, пориви — до 24 м/с. Це вісім-дев'ять балів за шкалою Бофорта.
В Одесі через сильний вітер впало дерево. Як повідомили "Думській" очевидці, величезний стовбур привалила жінку.
У КП "Одесміськелектротранс" повідомляють, що відразу два дерева впали на рейки трамвайних маршрутів №3 та 28.
Вітер на одній з вулиць відірвав фрагмент балкона, а на Маразліївській відвалився від дому шматок ліпнини та впав на автомобіль "Хюндай Соната". Водій був у салоні, але, на щастя, не постраждав. Пошкоджено лобове скло.
Вітер також розкидає по вулицях сміттєві баки. З даху закритою після пожежі готелю "Токіо Стар" зірвало лист шиферу. Впали дерева у дворах на багатьох вулицях міста.
Повідомляється про десятки пошкоджених автомобілів і обірвані дроти в різних районах міста. На Марсельській вітер зніс зупинку, на Куяльнику зірвав дах з будівлі.
Повідомляється про шторм на об'їзній дорозі в Одесі.
Велике дерево впало на дах ліцею №53, що на Генерала Петрова. Удар був такої сили, що прогнувся стелю верхнього поверху. Постраждалих немає. Батьків просять забрати дітей.
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