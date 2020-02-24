15:51  24 лютого
Україна провела навчання в Азовському морі: ФСБ РФ тільки спостерігала
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 15:37 20

Шторм в Одесі: дерева падають на машини і будинки, не ходять трамваї

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 15:37 20
Читайте также на русском языке
Через сильний вітер в Одесі вже впали десятки дерев, багато пошкоджених машин і не працюють деякі трамвайні маршрути
Фото: Думська
Через сильний вітер в Одесі вже впали десятки дерев, багато пошкоджених машин і не працюють деякі трамвайні маршрути

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думську.

За останньою інформацією з моря на місто насувається пилова буря. Вітер тим часом посилюється. Він дме з північного заходу, швидкість 16 м/с, пориви — до 24 м/с. Це вісім-дев'ять балів за шкалою Бофорта.

В Одесі через сильний вітер впало дерево. Як повідомили "Думській" очевидці, величезний стовбур привалила жінку.

У КП "Одесміськелектротранс" повідомляють, що відразу два дерева впали на рейки трамвайних маршрутів №3 та 28.

Вітер на одній з вулиць відірвав фрагмент балкона, а на Маразліївській відвалився від дому шматок ліпнини та впав на автомобіль "Хюндай Соната". Водій був у салоні, але, на щастя, не постраждав. Пошкоджено лобове скло.

Вітер також розкидає по вулицях сміттєві баки. З даху закритою після пожежі готелю "Токіо Стар" зірвало лист шиферу. Впали дерева у дворах на багатьох вулицях міста.

Повідомляється про десятки пошкоджених автомобілів і обірвані дроти в різних районах міста. На Марсельській вітер зніс зупинку, на Куяльнику зірвав дах з будівлі.

Повідомляється про шторм на об'їзній дорозі в Одесі.

Велике дерево впало на дах ліцею №53, що на Генерала Петрова. Удар був такої сили, що прогнувся стелю верхнього поверху. Постраждалих немає. Батьків просять забрати дітей.


шторм негода
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »