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24 лютого 2020, 15:26 9

На КПВВ "Мар'їнка" помер чоловік

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24 лютого 2020, 15:26 9
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80-річний чоловік помер зранку 24 лютого на КПВВ "Мар'їнка"
Фото: Державна прикордонна служба України
80-річний чоловік помер зранку 24 лютого на КПВВ "Мар'їнка"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням БФ "Право на захист".

Чоловік разом із дружиною їхав з Макіївки, що на непідконтрольній уряду України території, до Дніпра. Ще в машині пенсіонерові стало зле. На паспортному контролі він втратив свідомість. Лікарі одразу почали надавати йому першу допомогу, вони 25 хвилин здійснювали серцево-легеневу реанімацію. Утім урятувати чоловіка не вдалося. О 10:42 медичні працівники змушені були констатувати смерть пенсіонера.


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