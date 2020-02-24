На КПВВ "Мар'їнка" помер чоловік
80-річний чоловік помер зранку 24 лютого на КПВВ "Мар'їнка"
80-річний чоловік помер зранку 24 лютого на КПВВ "Мар'їнка"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням БФ "Право на захист".
Чоловік разом із дружиною їхав з Макіївки, що на непідконтрольній уряду України території, до Дніпра. Ще в машині пенсіонерові стало зле. На паспортному контролі він втратив свідомість. Лікарі одразу почали надавати йому першу допомогу, вони 25 хвилин здійснювали серцево-легеневу реанімацію. Утім урятувати чоловіка не вдалося. О 10:42 медичні працівники змушені були констатувати смерть пенсіонера.
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