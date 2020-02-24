У Львові "Муніципальна варта" використала перцевий балончик проти беззахисного чоловіка

Учора, 23 лютого, в центрі Львова відбулась сутичка між працівниками "Муніципальної варти" міста та невідомим громадянином

Учора, 23 лютого, в центрі Львова відбулась сутичка між працівниками "Муніципальної варти" міста та невідомим громадянином

Як повідомляє RegioNews із посиланням на 032, поки один з "муніципалів" явно перевищував свої повноваження, застосувавши фізичну силу та використавши газовий балончик, двоє його колег просто спостерігали збоку.

Відео 23 лютого виклали у Faсebook-групі "Общественный Надзор". На відео зафіксовано, як працівники "Муніципальної варти" знущаються з невідомого громадянина біля костелу Бернардинів: один з них вдарив чоловіка, а потім дістав перцевий балончик та пирснув ним у лице невідомому. Двоє його колег спостерігали за цим збоку.

Полиция во Львове Говорят, пьяный просто спал на лавочке У нас все P.S. реакція патрульной поліції... Опубліковано Общественный Надзор Неділя, 23 лютого 2020 р.

В оригінальному дописі зазначили, що це поліцейські, однак речниця Патрульної поліції Львова офіційно спростувала цю інформацію в коментарі 032.ua, а в Львівській міській раді підтвердили, що це справді представники "Муніципальної варти".

В Львівській міській раді натомість спробували пояснити цей інцидент. Там зазначили, що невідомий громадянин на відео систематично порушує громадський спокій, чіпляється до людей та кричить. У цьому ж випадку громадянин зачіпав туристів, які покликали на допомогу "муніципалів".

"Коли його виводили із центральної частини міста, він почав нападати на наш патруль охорони громадського порядку. Тому на місці з’явився начальник відділу, який і потрапив із ним у сутичку", – розповів директор ЛКП "Муніципальна варта" Павло Пец.

Однак всього цього на відео немає, а застосування подібних заходів щодо будь-якої особи, що б вона не чинила, протизаконне – це нанесення тілесних ушкоджень і, у випадку з представниками "Муніципальної варти", можна кваліфікувати як перевищення своїх службових обов'язків.