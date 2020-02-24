15:51  24 лютого
Україна провела навчання в Азовському морі: ФСБ РФ тільки спостерігала
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 15:23 11

У Львові "Муніципальна варта" використала перцевий балончик проти беззахисного чоловіка

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 15:23 11
Читайте также на русском языке
Учора, 23 лютого, в центрі Львова відбулась сутичка між працівниками "Муніципальної варти" міста та невідомим громадянином
Учора, 23 лютого, в центрі Львова відбулась сутичка між працівниками "Муніципальної варти" міста та невідомим громадянином

Як повідомляє RegioNews із посиланням на 032, поки один з "муніципалів" явно перевищував свої повноваження, застосувавши фізичну силу та використавши газовий балончик, двоє його колег просто спостерігали збоку.

Відео 23 лютого виклали у Faсebook-групі "Общественный Надзор". На відео зафіксовано, як працівники "Муніципальної варти" знущаються з невідомого громадянина біля костелу Бернардинів: один з них вдарив чоловіка, а потім дістав перцевий балончик та пирснув ним у лице невідомому. Двоє його колег спостерігали за цим збоку.

Полиция во Львове Говорят, пьяный просто спал на лавочке У нас все P.S. реакція патрульной поліції...

Опубліковано Общественный Надзор Неділя, 23 лютого 2020 р.

В оригінальному дописі зазначили, що це поліцейські, однак речниця Патрульної поліції Львова офіційно спростувала цю інформацію в коментарі 032.ua, а в Львівській міській раді підтвердили, що це справді представники "Муніципальної варти".

В Львівській міській раді натомість спробували пояснити цей інцидент. Там зазначили, що невідомий громадянин на відео систематично порушує громадський спокій, чіпляється до людей та кричить. У цьому ж випадку громадянин зачіпав туристів, які покликали на допомогу "муніципалів".

"Коли його виводили із центральної частини міста, він почав нападати на наш патруль охорони громадського порядку. Тому на місці з’явився начальник відділу, який і потрапив із ним у сутичку", – розповів директор ЛКП "Муніципальна варта" Павло Пец.

Однак всього цього на відео немає, а застосування подібних заходів щодо будь-якої особи, що б вона не чинила, протизаконне – це нанесення тілесних ушкоджень і, у випадку з представниками "Муніципальної варти", можна кваліфікувати як перевищення своїх службових обов'язків.


Львів Львов муніципальна варта
На Львівщині облаштували 89 спортивних майданчиків
24 лютого 2020, 14:00
На Львівщині вилучили 2,4 тонни контрабандного сиру
22 лютого 2020, 09:59
У Львові стріляли та викрали людину
21 лютого 2020, 10:32
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »