Комітет виборців пропонує переглянути Виборчий кодекс в частині місцевих виборів
Про це заявив голова КВУ Олексій Кошель під час конференції КВУ: "Місцеві вибори 2020: законодавчі новели та регіональний вимір", передає RegioNews.
Зокрема, йдеться про грошову заставу на місцевих виборах. На думку КВУ, нові правила можуть стати штучним бар’єром для висування громадян на місцевих виборах.
Розмір застави на виборах у великих містах (понад 90 тисяч жителів) та облрадах зросте в десятки разів. Вони виглядають надмірними і мають бути зменшені. До прикладу, якщо в 2015 році кандидат на посаду мера Одеси мав сплатити лише 34 тисячі грн. застави, то в 2020 році – 1,3 млн грн., Львова – 28 тисяч грн. і 1 млн грн.
Також проблеми можуть виникнути через нову форму виборчого бюлетеня. Запропонована форма бюлетеня надмірно акцентує увагу виборця на переліку політичних партій і недостатньо уваги приділяє конкретним кандидатам зі списку (відповідне поле для голосування знаходиться знизу бюлетеня і частина виборців можуть його не помітити).
Наслідок - значна частина виборців можуть проголосувати лише за партію і не надати значення голосуванню за кандидата, що нівелює суть відкритих списків як таких, оскільки останні якраз передбачають, що виборець може підтримати не лише партію, але й того чи іншого кандидата з її списку.
При цьому існує ризик, що цифри в бюлетенях будуть некоректно протрактовані. Наприклад, цифри 1 чи 7 можуть бути незрозумілими для членів виборчої комісії через особливості почерку громадян. Також є ризик технічних маніпуляцій із волевиявленням громадян, коли недоброчесні члени комісій спробують виправити ту чи іншу цифру (наприклад, із цифри 3 зробити 8, або з 1 – цифри 11,12,13 шляхом дописування потрібного номеру).
Актуальним є й обмеження витрат кандидатів і партій на політичну рекламу під час виборчих кампаній. Верховна Рада не зробила кроків у напрямку детінізації партійних витрат, а тому це питання потребує довивчення при внесенні змін до Виборчого кодексу.
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