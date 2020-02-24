МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених новим типом коронавірусу провінцій італійських регіонів у зв’язку з загостренням епідемічної ситуації

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Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених новим типом коронавірусу провінцій італійських регіонів у зв’язку з загостренням епідемічної ситуації

Як повідомили RegioNews у пресслужбі МЗС, мова йде про такі регіони: Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що органами влади Італії повністю карантинні заходи запроваджено у десятьох муніципалітетах регіону Ломбардія провінції Лоді – Касалпустерленго, Кодоньо, Кастільоне-д’Адда, Фомбіо, Малео, Сомалія, Бертоніко, Терранова-де-Пасеріні, Кастельгерсундо і Сан-Фіорано, а також – муніципалітеті Во ‘Еуганєо в провінції Падуя, регіоні Венето.

В свою чергу, з огляду на заклики органів влади Ірану скасувати або відкласти необов’язкові поїздки до міст Тегеран, Кум, Арак та Гілан, закриття шкіл, університетів, спортивних та культурних закладів в різних куточках країни, громадянам України, які наразі перебувають в Ірані, рекомендується дотримуватися вказівок іранських властей, проявляти максимальну пильність та вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни, а також уникати скупчень людей та місць масових зібрань.

"Громадян України, які вже перебувають на території Ірану, просимо повідомити про своє місцезнаходження та контактні дані до Посольства України в Тегерані e-mail: emb_ir@mfa.gov.ua", - додали у МЗС.

Нагадаємо, українські прикордонники посилили спостереження за пасажирами, які прибувають в Україну з Італії.

За останніми даними, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли.