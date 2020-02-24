Персональна Венеція. Колишній нардеп Рибаков присвоїв частину узбережжя Дунаю
Про це йдеться у черговому розслідуванні журналістів програми "Схеми”
Автор зазначає, що колишній народний депутат Ігор Рибаков, який засвітився в "чорній бухгалтерії” Партії Регіонів і не цурався голосувати за Диктаторські закони 16 січня 2014 року ,побудував приватний маєток на Одещині. В місті Вилкове, яке ще називають українською Венецією, Рибаков облаштував вертолітний майданчик, ангар, басейн, кілька будинків, альтанку, сад, причали для катерів та церкву. В останню місцевим мешканцям - зась.
"Цю церкву у 2012 році освятив сам митрополит Володимир. Згадку про це можна знайти на сайті одеської єпархії, де сказано, що вона розташована в мальовничому куточку Дунаю та будувалася 2 роки. Про що там не сказано: церква стоїть на приватній території, тут є камери та охоронець. До церкви жодного бажаючого не пустять", – йдеться в розслідуванні.
Знімальна група виявила, що частина узбережжя Дунаю у Вилковому оформлена на Ігоря Рибакова, його родину та помічника, який був з ним протягом кількох скликань у Верховній Раді.
Ігор Рибаков – народний депутат V, VI та VII скликань Верховної Ради. Очолював провладну парламентську групу "Реформи заради майбутнього". Був помічником народного депутата Вадима Новинського. У 2019 році на парламентський виборах балотувався на Чернігівщині у 207 окрузі, але програв представнику "Слуги народу”. Остання декларація Рибакова, яка є в публічному доступі датована 2013 роком. В ній йдеться, що власник елітної нерухомості на Одещині заробив за рік 181 тисячу гривень. Має дві земельні ділянки (одна з яких площею 1 000 кв м), квартиру, садовий будиночок і 4 водні засоби (прогулянкові катери, гідроцикли т анавіть баржу).
Цікаво, що сусідом Ігоря Рибакова у Вілковому є його тезка Ігор Гушан - бізнесмен з невизнаного Придністров’я. Він буквально скуповує цінні українські прикордонні землі. Про це свідчать документи, оприлюднені журналістами.
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