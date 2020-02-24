У суді пояснили рішення у справі Насірова

Шостий апеляційний адміністративний суд не поновлював на посаді Романа Насірова, звільненого Кабміном з посади очільника Державної фіскальної служби. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду

Фото: Кабмін

Шостий апеляційний адміністративний суд не поновлював на посаді Романа Насірова, звільненого Кабміном з посади очільника Державної фіскальної служби. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду

"Сьогодні в ряді ЗМІ поширюється інформація про прийняття Шостим апеляційним адміністративним судом рішення про нібито відновлення Романа Насірова на посаді очільника Державної фіскальної служби України. Звертаємо увагу, що постановою Шостого ААС від 17 лютого 2020 року прийнято відмову Романа Насірова від позовних вимог про поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби України, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині відновлення останнього на посаді Голови Державної фіскальної служби України та в частині звернення до негайного виконання рішення суду в частині поновлення на посаді Голови Державної фіскальної служби України - визнано недійсним і закрито провадження у справі щодо цих позовних вимог ", - заявили в суді.

Повідомляється, що постановою Шостого ААС від 17 лютого 2020 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 залишено без змін тільки в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 №35-р "Про звільнення Романа Насірова з посади Голови державної фіскальної служби України ".



Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Роман Насіров рішенням суду поновлено на посаді очільника Державної фіскальної служби України. Нагадаємо, в грудні 2018 року суд відновив Романа Насирова на посаді голови ДФС. Звільнення відбулося через більш ніж півтора року після затримання в рамках розслідування газової справи. У березні 2017 року він вийшов під заставу в розмірі 100 млн гривень. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень. Зокрема, співпраця із збіглим нардепом Олександром Онищенком, з яким він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. 14 лютого 2020 року Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції Сергія Солодченка.

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