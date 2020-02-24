Скільки українців підтримують антивірусні протести в Нових Санжарах - опитування
Підтримують такі протести тільки 15% респондентів, 11% - не визначились з оцінкою, пише Regionews
Відзначається, що чим вище рівень освіти і доходів, тим вище рівень неприйняття протестів проти евакуації.
У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії - на Півдні країни.
Нагадаємо, раніше Арсен Аваков повідомив, що під час протестів у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Нацполіціі і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальних провадження.
У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.
Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".
Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.
Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.
Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).
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