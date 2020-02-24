Нідерландські слідчі заявляють про свідків запуску ракети у справі МН17
Про це заявив нідерландський слідчий, голова JIT Фред Вестербеке в ефірі суспільно-політичного телешоу "60 хвилин" на каналі CBS, пише RegioNews.
"Я б сказав, що у мене є очевидець. Я не сказав, скільки їх", - сказав Вестербеке.
Він також переконаний, що ракетна система "БУК", за допомогою якої був збили літак, належала 53-ій бригаді збройних сил Російської Федерації.
Вестербеке також заявив, що Росія взагалі не допомагала у розслідуванні протягом останніх п'яти років.
"Вони повинні були надати нам всю інформацію і докази, які нам потрібні в цьому складному розслідуванні... вони повинні були сказати нам: "Ми зробили помилку" або "Ми зробили те, чого не повинно було трапитися". Вони повинні були вийти вперед. Це те, що вони повинні були зробити, і вони ніколи не робили цього", - сказав слідчий.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року над Донбасом був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 людей, що перебували на борту.
Літак виконував рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.
Суд у справі про катастрофу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазі.
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