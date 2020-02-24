Нідерландські слідчі заявляють про свідків запуску ракети у справі МН17

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) має свідка запуску ракети, якою збили малайзійський Boeing MH17 в небі над Донбасом в 2014 році

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) має свідка запуску ракети, якою збили малайзійський Boeing MH17 в небі над Донбасом в 2014 році

Про це заявив нідерландський слідчий, голова JIT Фред Вестербеке в ефірі суспільно-політичного телешоу "60 хвилин" на каналі CBS, пише RegioNews.

"Я б сказав, що у мене є очевидець. Я не сказав, скільки їх", - сказав Вестербеке.

Він також переконаний, що ракетна система "БУК", за допомогою якої був збили літак, належала 53-ій бригаді збройних сил Російської Федерації.

Вестербеке також заявив, що Росія взагалі не допомагала у розслідуванні протягом останніх п'яти років.

"Вони повинні були надати нам всю інформацію і докази, які нам потрібні в цьому складному розслідуванні... вони повинні були сказати нам: "Ми зробили помилку" або "Ми зробили те, чого не повинно було трапитися". Вони повинні були вийти вперед. Це те, що вони повинні були зробити, і вони ніколи не робили цього", - сказав слідчий.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року над Донбасом був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 людей, що перебували на борту.

Літак виконував рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

Суд у справі про катастрофу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазі.