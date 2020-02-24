Російські окупанти на Донбасі готуються до активних бойових дій – розвідка
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій”, - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що окупанти відпрацьовують нанесення ударів по цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневу підтримку передових підрозділів в умовах загострення обстановки.
Крім того, бойовики обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.
В Міноборони запевнили, що підрозділи Об’єднаних сил готові до підступних ворожих дій та стримування збройної агресії РФ.
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