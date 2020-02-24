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24 лютого 2020, 14:53 15

Російські окупанти на Донбасі готуються до активних бойових дій – розвідка

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24 лютого 2020, 14:53 15
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Бойовики минулого тижня частіше проводили тренування артилерійських підрозділів
Фото: pixabay.com
Бойовики минулого тижня частіше проводили тренування артилерійських підрозділів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій”, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що окупанти відпрацьовують нанесення ударів по цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневу підтримку передових підрозділів в умовах загострення обстановки.

Крім того, бойовики обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.

В Міноборони запевнили, що підрозділи Об’єднаних сил готові до підступних ворожих дій та стримування збройної агресії РФ.


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