Перельоти Зеленського обійдуться українцям в два рази дорожче

У нинішньому, 2020, році витрати на візити президента Володимира Зеленського за кордон планують збільшити в два рази в порівнянні з 2019 роком

Фото: president.gov.ua

У нинішньому, 2020, році витрати на візити президента Володимира Зеленського за кордон планують збільшити в два рази в порівнянні з 2019 роком

Як передає RegioNews, про це Української Новинам розповіли в Державному управлінні справами.

Згідно з повідомленням, в 2019 році витрати на послуги державного авіаційного підприємства "Україна", яке забезпечує перельоти всередині і за межами країни спеціальними рейсами вищих посадових осіб - президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра, офіційних делегацій на чолі з ними, а також делегацій іноземних держав, склали 278 млн гривень.

Зокрема, забезпечення функціонування держпідприємства обійшлося в 223,8 млн гривень.

Так, на авіаперельоти голови Верховної Ради, прем'єр-міністра і їх делегацій було витрачено всього 44,3 тис. гривень. При цьому авіаперельоти президента обійшлися в 54,2 млн гривень: підготовка закордонних візитів - 7 млн, їх здійснення - 33 млн, а перевезення в межах України - 14,1 млн.

Як повідомляється, в 2020 році витрати на авіаційні послуги затверджені на рівні 290 млн гривень. При цьому забезпечення функціонування ДП "Україна" має обійтися дешевше - в 206,1 млн гривень.

У свою чергу витрати на авіаперевезення глави держави виростуть в 1,5 рази - до 82,9 млн гривень. Так, на перельоти по Україні передбачено 12 млн гривень, а на підготовку іноземних візитів - 7,8 млн, що можна порівняти з витратами 2019 року.

Однак здійснення візитів президента за кордон обійдеться в два рази дорожче - в 64,1 млн гривень, в тому числі оплата авіаційних рейсів складе 51 млн в 2020 році проти 27,3 млн в 2019.

"У 2019 авіапідприємством було виконано 439 літерних рейсів, польотів з метою обльоту, тренувальних і перегінних польотів підприємства і перевезено 5 742 пасажира", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 і 2018 роках витрати на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом планувалися на рівні 65 млн гривень, а в 2017 - 35,4 млн.

ДОВІДКА: державіапідприємств "Україна" було засновано в 1996 році для перевезення вищих посадових осіб і підпорядковується Держуправлінню справами, яке в свою чергу підпорядковується президенту і є спеціальним державним органом щодо забезпечення діяльності главі держави, парламенту, уряду та інших держорганів.

ДП не виконує регулярні авіаперевезення, а виключно чартерні рейси на замовлення.