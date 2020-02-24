У Запоріжжі нарахували вісім мільйонерів
Офіційно у січні 2020 року вісім мешканців Запоріжжя задекларували мільйонні доходи
Офіційно у січні 2020 року вісім мешканців Запоріжжя задекларували мільйонні доходи
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДПС області.
У січні в податкову службу регіону надійшло 1509 декларацій про минулорічні доходи громадян. Запорожці задекларували майже 119 мільйонів гривен. З цієї суми до бюджетів буде сплачено 6,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та близько мільйона гривень військового збору, що разом на 1,4 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також відзвітували вісім громадян, чиї статки перевищили мільйон гривень. Серед джерел їх доходів – продаж нерухомості, надання майна в оренду, інвестиційні прибутки та спадщина.
Нагадаємо, запоріжці сплатили за рік 130 мільйонів гривень податку на нерухомість.
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