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24 лютого 2020, 14:00 9

На Львівщині облаштували 89 спортивних майданчиків

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24 лютого 2020, 14:00 9
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З них 25 зі штучним покриттям, 4 з наливним покриттям та 60 з тренажерним обладнанням
Фото із сайту Львівської ОДА
З них 25 зі штучним покриттям, 4 з наливним покриттям та 60 з тренажерним обладнанням

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську Облдержадміністрацію.

Майданчики спорудили у межах реалізації Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини у 2017-2021 роках.

"Одним з ключових факторів при виборі населеного пункту для облаштування майданчика є наявність загальноосвітньої середньої школи. Також пріоритетними є території, де функціонують секції від дитячо-юнацької спортивної школи або ж осередки організації "Спорт для всіх”. Важливо, щоб було кому організувати на ньому тренувальний процес”, - зазначив начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

У Пустомитівському районі спорудили 4 майданчики зі штучним покриттям та 2 майданчики з тренажерним обладнанням. П’ять спортивних об'єктів на Яворівщині. З них 3 - зі штучним покриттям та 2 майданчики з тренажерним обладнанням. У Городоцькому район 2 майданчики зі штучним покриттям та 3 з тренажерним обладнанням. Чотири майданчики з’явились на Старосамбірщині, 2 з яких зі штучним покриттям та 2 з тренажерним обладнанням.

Загалом з обласного бюджету на облаштування майданчиків виділили 25 мільйонів гривень. Ще понад 20 млн - дофінансування з місцевих бюджетів.


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