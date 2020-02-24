Посадовець Полтавської міськради постане перед судом через мільйонні збитки
Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Зміст.
Сергія Сінельніка підозрюють у зловживаннях під час ремонту доріг та у службовій підробці документів. Він завдав місцевій громаді збитків на пів мільйона гривень через те, що протягом 2016-2018 років налагодив схему виведення бюджетних коштів. Посадовець укладав угоди щодо технічного нагляду за ремонтом доріг з особами, які не мали на це повноважень і завищували обсяги виконаних робіт.
Сергія Сінельніка призначили на посаду начальника управління Полтавської міськради у 2011 році. Його двічі відстороняли від виконання обов’язків на час досудового розслідування: вперше – 22 лютого 2019 року, вдруге – 7 травня 2019 року.
Нагадаємо, що екс-заступника голови Кіровоградської облради Ігоря Степуру окружний адміністративний суд міста своїм рішенням від 13 лютого 2020 року поновив на посаді.
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