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24 лютого 2020, 15:17 3

Посадовець Полтавської міськради постане перед судом через мільйонні збитки

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24 лютого 2020, 15:17 3
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Обвинувачувальний акт щодо начальника управління Полтавської міськради Сергія Сінельника передали до суду і тепер посадовець буде відповідати за мільйонні збитки, які завдав громаді
Обвинувачувальний акт щодо начальника управління Полтавської міськради Сергія Сінельника передали до суду і тепер посадовець буде відповідати за мільйонні збитки, які завдав громаді

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Зміст.

Сергія Сінельніка підозрюють у зловживаннях під час ремонту доріг та у службовій підробці документів. Він завдав місцевій громаді збитків на пів мільйона гривень через те, що протягом 2016-2018 років налагодив схему виведення бюджетних коштів. Посадовець укладав угоди щодо технічного нагляду за ремонтом доріг з особами, які не мали на це повноважень і завищували обсяги виконаних робіт.

Сергія Сінельніка призначили на посаду начальника управління Полтавської міськради у 2011 році. Його двічі відстороняли від виконання обов’язків на час досудового розслідування: вперше – 22 лютого 2019 року, вдруге – 7 травня 2019 року.

Нагадаємо, що екс-заступника голови Кіровоградської облради Ігоря Степуру окружний адміністративний суд міста своїм рішенням від 13 лютого 2020 року поновив на посаді.


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