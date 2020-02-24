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24 лютого 2020, 13:46 34

На Київщині люди заблокували трасу "Київ-Одеса"

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24 лютого 2020, 13:46 34
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Жителі села Чабани на Київщині, блокували автотрасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон
Жителі села Чабани на Київщині, блокували автотрасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон

Про це повідомила прессекретар ГУ Нацполіції у Київській області Віталія Гроховська, пише RegioNews.

"Жителі села Чабани з 9 до 12 години блокували трасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон”, - сказала вона.

Гроховська розповіла, що місцевий спортивний стадіон орендує приватна фірма, однак жителі села виступають за його повернення у власність громади.

Наразі відповідний позов розглядає суд. Водночас жителі села вирішили привернути увагу до цієї теми перекриттям автотраси.

Як повідомив наш кореспондент, об'їхати неможливо навіть через Чабани - перекриті всі дороги. Люди йдуть пішки по трасі до Києва 3-5 км.


#мітинг #Київщина
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