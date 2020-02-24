На Київщині люди заблокували трасу "Київ-Одеса"
Жителі села Чабани на Київщині, блокували автотрасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон
Жителі села Чабани на Київщині, блокували автотрасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон
Про це повідомила прессекретар ГУ Нацполіції у Київській області Віталія Гроховська, пише RegioNews.
"Жителі села Чабани з 9 до 12 години блокували трасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон”, - сказала вона.
Гроховська розповіла, що місцевий спортивний стадіон орендує приватна фірма, однак жителі села виступають за його повернення у власність громади.
Наразі відповідний позов розглядає суд. Водночас жителі села вирішили привернути увагу до цієї теми перекриттям автотраси.
Як повідомив наш кореспондент, об'їхати неможливо навіть через Чабани - перекриті всі дороги. Люди йдуть пішки по трасі до Києва 3-5 км.
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
- 16:57 24 лютого На Рівненщині страйкують батьки учнів місцевої школи
- 16:45 24 лютого Протести в Нових Санжарах: назвали терміни розслідування справ
- 16:36 24 лютого Оголошений у розшук глава штабу "самооборони Севастополя"
- 16:35 24 лютого Вінницька облрада вимагає від Зеленського скасувати абонплату за газ
- 16:25 24 лютого ЄС не закриватиме кордон через коронавірус в Італії
- 16:24 24 лютого У Тернополі встановили причину масового отруєння студентів
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації