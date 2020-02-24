На Київщині люди заблокували трасу "Київ-Одеса"

Жителі села Чабани на Київщині, блокували автотрасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон

Жителі села Чабани на Київщині, блокували автотрасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон

Про це повідомила прессекретар ГУ Нацполіції у Київській області Віталія Гроховська, пише RegioNews.

"Жителі села Чабани з 9 до 12 години блокували трасу "Київ-Одеса” з вимогою повернути у власність громади спортивний стадіон”, - сказала вона.

Гроховська розповіла, що місцевий спортивний стадіон орендує приватна фірма, однак жителі села виступають за його повернення у власність громади.

Наразі відповідний позов розглядає суд. Водночас жителі села вирішили привернути увагу до цієї теми перекриттям автотраси.

Як повідомив наш кореспондент, об'їхати неможливо навіть через Чабани - перекриті всі дороги. Люди йдуть пішки по трасі до Києва 3-5 км.

