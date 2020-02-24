Губернатор Житомирщини погрожує людям коронавірусом
Про це пише RegioNews з посиланням на 1.ZT.ua
На Житомирщині, після подання остаточного перспективного плану щодо створення територіальних громад до міністерства, зростає напруження серед тих громад, яким відмовили у створенні ОТГ.
Зокрема, обурені жителі смт. Городок Радомишльського району, адже вони вже не перший рік відстоюють право на створення Городоцької ОТГ. Проте ОДА їм відмовила, не надавши офіційної відповіді.
Голова ОДА Віталій Бунечко зібрав з цього приводу на нараду голів РДА. Коли йому повідомили, що люди обурені і збираються приїхати до ОДА, а також перекрити трасу, очільник області пригрозив їм коронавірусом.
"Щоб знять напряг, то скажіть, що до них коронавірус принесуть", – розпорядився Бунечко.
Крім того, керівник області дозволив собі некоректно висловитися щодо людей: він назвав голову селищної ради словом "воно". Люди сприйняли це як образу на свою адресу.
За наше бажання створити ОТГ, голова Житомирської ОДА сказав, що на нас потрібно натравити "КОРОНА ВІРУС"Опубліковано Максимом Іванчиком Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.
"Голова селищної ради – виборна особа, за яку голосували люди. У нашому містечку майже всі жителі – військові. Я сама працюю у Збройних силах України, ми стояли на Сході на захисті. Фактично Бунечко зневажливо поставився до наших атовців: назвав "воно" людину, яку вони обирали своїм очільником, а отже образив усіх, хто її обирав", – зазначила активістка Наталія Дембицька.
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