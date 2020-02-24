14:32  24 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
15:23  24 лютого
МЗС закликало українців утриматись від подорожей до Італії та Ірану
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 13:30 20

Рятувальники знайшли заблукалих в Карпатах туристів

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 13:30 20
Читайте также на русском языке
Рятувальники знайшли групу туристів, що заблукали напередодні у горах Рахівського району
Фото: zk.dsns.gov.ua
Рятувальники знайшли групу туристів, що заблукали напередодні у горах Рахівського району

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Управління ДСНС України у Закарпатській області, їх знайшла одна з пошукових груп 24 лютого о 12:05.

"Знайшли заблукалих за кілометр від вершини Петроса. Стан туристів задовільний і наразі рятувальники допомагають їм дістатися до безпечного місця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого на горі Петрос (Рахівській район) заблукала група з п’яти туристів. Вони рухалися маршрутом з c. Кваси у напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 та 2000 р.н. є мешканцями Києва, а один з них 1993 р.н. (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області. Пізніше на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району.


горы туристы Закарпатье спасатели
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »