Рятувальники знайшли заблукалих в Карпатах туристів

Рятувальники знайшли групу туристів, що заблукали напередодні у горах Рахівського району

Фото: zk.dsns.gov.ua

Рятувальники знайшли групу туристів, що заблукали напередодні у горах Рахівського району

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Управління ДСНС України у Закарпатській області, їх знайшла одна з пошукових груп 24 лютого о 12:05.

"Знайшли заблукалих за кілометр від вершини Петроса. Стан туристів задовільний і наразі рятувальники допомагають їм дістатися до безпечного місця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого на горі Петрос (Рахівській район) заблукала група з п’яти туристів. Вони рухалися маршрутом з c. Кваси у напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 та 2000 р.н. є мешканцями Києва, а один з них 1993 р.н. (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області. Пізніше на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району.