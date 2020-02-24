Рятувальники знайшли заблукалих в Карпатах туристів
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Управління ДСНС України у Закарпатській області, їх знайшла одна з пошукових груп 24 лютого о 12:05.
"Знайшли заблукалих за кілометр від вершини Петроса. Стан туристів задовільний і наразі рятувальники допомагають їм дістатися до безпечного місця", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 лютого на горі Петрос (Рахівській район) заблукала група з п’яти туристів. Вони рухалися маршрутом з c. Кваси у напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 та 2000 р.н. є мешканцями Києва, а один з них 1993 р.н. (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області. Пізніше на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району.
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